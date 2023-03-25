資深音樂人林秋離去年12月進行肝臟移植手術，在病房奮戰多時，最終撒手人寰，享壽62歲；他生前創作無數膾炙人口金曲，包括〈哭砂〉、〈謝謝你的愛〉、〈剪愛〉、〈聽海〉及〈曹操〉等，當年更在新加坡挖掘林俊傑（JJ），為JJ音樂成就的大恩人，林秋離今年一月告別式上，林俊傑現身追悼恩師，而老師的眾親友們也訂於今晚7點（25日）在北市三創舉辦林秋離紀念音樂會，現場不開放採訪、拍攝，謝絕媒體進場。

林秋離老師是華語歌壇重要人物。（翻攝臉書）

林秋離當年打造的另一位知名歌手阿杜特地飛來台灣參與音樂會，林秋離的遺孀熊美玲日前也透露，2個孩子一直很努力練唱，準備在音樂會上為老爸獻上一曲〈江南〉，而JJ雖人在海外工作無法趕回台灣，仍提前為恩師獻上最新創作歌曲，歌詞唱著「離愁到底能有多痛，直到心碎了才懂」，字字句句道出內心不捨與思念，盼天上的恩師能聽見。

林俊傑（JJ）近日一連2周在香港舉辦巡演，昨無預警在演唱會上首唱新歌〈謝幕〉獻給恩師林秋離，JJ感性表示自己因演唱會關係，沒辦法參與25日的紀念音樂會，提早將這首歌獻給老師，「也送給曾經面對過失去的朋友」，一席話令人動容。