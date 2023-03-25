桃園脫逃狒狒成為全民專注焦點，但這隻在逃的狒狒仍「逍遙法外」，台中市警局刑事警察大隊也搭上時事梗發「狒文」，特別製圖提醒民眾如果遇到同為靈長類的「狒狒」與人類「屁孩」時，該如何自救的SOP流程，其中兩者有不少相似點，讓網友全笑翻天。

台中市政府警察局刑事警察大隊在臉書粉專發文詢問「你有看過猴子在路上嗎？」，指出「目前台中市尚未接獲有狒狒出沒的報案，但是有在路上看到具有攻擊性的屁孩的話，請第一時間注意自身安全，撥打110報案」，並附圖比較在路上遇到「狒狒」與「屁孩」的自救SOP流程。

路上遇「狒狒」VS「屁孩」如何處置？警發「狒文」網友全笑翻。(翻攝臉書臺中市政府警察局刑事警察大隊)

圖片中清楚介紹，遇到狒狒和屁孩應注意事項。左邊是狒狒圖案，遇上狒狒的話，「碰到牠不要尖叫，不要和牠對視，不要轉身逃跑，不露齒微笑，放下手上的食物」；右邊則是員警壓制畫面，遇上屁孩的話，「碰到他不要尖叫，不要和他對視，盡快離開現場，撥打110報案，讓專業的來」。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「狒到笑」、「專業小編發的狒文」、「波麗士大人超威！」、「這不是狒文，這是真實存在的威脅，讓專業的來就對了」、「辛苦了！現在是狒狒揚揚」。