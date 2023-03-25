「柏瑞利率對策多重資產證券投資信託基金」總面額等值新台幣200億元整，其中新台幣級別80億元、外幣級別等值新台幣120億元，由北富銀擔任基金保管機構，並以新台幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣計價發行。

證期局表示，此基金原則上自成立日起6個月後，投資於國內外股票、債券、基金受益憑證、REITs及經金管會核准可投資項目資產等，任一資產種類的總金額不得超過基金淨值的70％，且投資於外國有價證券的總金額，不得低於基金淨值的60％。