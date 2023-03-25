中共中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任韓文秀今在中國發展高層論壇表示，對外開放是中國的基本國策，將繼續擴大市場准入，穩步推動規則、規制、管理、標準等制度性開放，繼續打造市場化、法治化、國際化一流營商環境。「我們歡迎各國企業來華投資，也期待外商樹立長遠眼光，深耕中國市場，在中國大陸投資可以放長線釣大魚。」

韓文秀還表示，大陸將今年經濟增長的預期目標確定為5％左右，既考慮了擴大就業，改善民生的需要，也考慮了潛在增長能力和各種困難挑戰，留有適當的餘地，體現了穩中求進。從目前的發展態勢來看，實現這一目標是有把握的。

中國發展高層論壇2023年年會於3月25至27日在北京釣魚臺國賓館召開，本屆論壇主題為經濟復甦：機遇與合作，這是自2020年新冠疫情發生後，論壇第一次恢復實體舉辦。中國發展高層論壇由國務院發展研究中心主辦、中國發展研究基金會承辦，為每年全國兩會後首個舉辦的國家級論壇，自2000年創辦以來已成功舉辦22屆。