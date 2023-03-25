新北市新莊區23歲王姓男子昨日晚間與21歲郭姓女友發生爭吵，王男一氣之下揮拳毆打郭女，郭女身心受創，立刻上車想離開現場，王男卻趴在引擎蓋上阻止她離開，附近民眾目睹驚險畫面尖叫連連，所幸當時有巡邏員警經過，立刻將雙方帶回調查，訊後將王男依妨害自由現行犯逮捕並移送偵辦。

據了解，王男是業務員，郭女則是服務業維生，2人昨日晚間因細故而在王男住處發生爭吵，王男一氣之下動手揮拳毆打女方，郭女擔心自己再度遭攻擊，立刻上車想離開現場，王男卻不願讓她離開，整個人趴在引擎蓋上阻擋。

根據當時的畫面，王男不顧自身安危趴在車子引擎蓋上，郭女則滿臉驚恐，長按喇叭後又試圖緩速的前後移動將他甩開，一旁民眾目睹驚險畫面立刻上前阻止，所幸當時有巡邏員警經過，立刻將王男帶下車，並把雙方帶回派出所調查。

警方調查後，確認郭女雖有意擺脫趴在引擎蓋上的王男，但她遭受男方施暴才想駕車駛離，且當時車速甚慢，符合正當防衛阻卻違法的原則，因而未將郭女告發，而郭女不願向王男提出傷害告訴，王男則被依妨害自由現行犯移送法辦。