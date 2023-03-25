蔡英文總統今赴嘉義市介壽營區五二群戰工營，除了視導部隊進行「阻絕設置」、「橋梁架設」、「綜合格鬥訓練」(奪刀術)三項課程，蔡總統致詞時指出，「近戰格鬥」操演，源自去年底所出的「強化全民國防兵力結構調整方案」，希望這項演練，能夠更貼近實戰，更符合現代作戰的需求。

五二群戰工營進行奪刀術操練課程。（姚志平攝）

蔡英文總統今日在國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、國安會副秘書長陳文政的陪同下到嘉義市視導五二群戰工營進行「阻絕設置」、「橋梁架設」、「綜合格鬥訓練」三項操練課程並勗勉部隊。

蔡英文總統致詞。（姚志平攝）

蔡總統致詞時表示，五二群戰工營肩負著第五作戰區的戰鬥支援任務，以及各項災害防救工作，另外也負責中部地區的清淤工程；為了扛起雙重的責任，日常的訓練，是非常紮實和辛勞。

蔡總統指出，在2021年，戰工營投入人力、物力，協助中區水資源局和第三河川局，進行「鯉魚潭水庫清淤」。在戰工營齊心協力下，總清淤土方達到14萬立方公尺，提升了水庫庫容，也解決國人的民生用水問題，非常謝謝大家的努力。

「今年我們依舊面臨水情的考驗」，蔡總統說，政府已經啟動各項防旱節水措施，要請戰工營的各位，隨時做好準備，如果水情持續嚴峻，務必發揮最大量能，來完成各項任務。同時也要提醒大家，執行任務時，務必提高警覺，注意自身安全。

五二群戰工營進行奪刀術操練課程。（姚志平攝）

蔡總統表示，「近戰格鬥」操演，源自我們去年底所出的「強化全民國防兵力結構調整方案」，希望這項演練，能夠更貼近實戰，更符合現代作戰的需求；身為三軍統帥，提出這項調整方案，就是希望透過質與量的強化，改變過往訓練內容、增加實彈射擊及聯合演訓，讓國軍的訓練品質，足以因應當前的局勢及戰備需求。

蔡總統最後說，守護台灣、捍衛民主，一直是我們國軍的重大使命，唯有不斷的精進訓練、強化部隊戰力，才能讓我們更有能力保家衛國。

陸軍十軍團五二工兵群戰工營，爲逢山開路、遇水架橋是工兵使命，五二工兵群因應建軍備戰需求，發展與訓練朝編組專業化、裝備自動化、戰鬥支援機動化方向發展，以朝編組小、機動快速的方向進行。