飯後總是讓人昏昏欲睡，台大生物產業學系講師洪泰雄表示，這種狀況是「食物性昏迷現象（Food Comas）」，通常發生在進食大量高碳水化合物、高脂肪和高糖分的食物之後；另外，攝取過多的蛋白質也可能出現類似症狀。

洪泰雄在臉書發文指出，出現食物性昏迷現象是因為進食過量，導致胃部和腸道過度擴張，增加血液循環到腸道的需求，使大量血液流向腸道和胃部，導致腦部缺氧。同時，食物消化和代謝過程中也會釋放出大量的荷爾蒙和化學物質，這些化學物質會影響大腦神經傳導物質的平衡，加劇昏睡感。

洪泰雄說，高糖分和高脂肪食物也會影響血糖和胰島素水平，進而影響腦部神經傳導物質的平衡，導致昏睡感。避免過度進食、選擇均衡的飲食，可以減少食物性昏迷的發生。

另外，洪泰雄表示，攝取過多的蛋白質也可能會導致類似食物性昏迷的症狀，因為蛋白質需要胃腸道消化和吸收，過多的蛋白質會加重腸胃負擔，導致血液流向腸道，血液供應到腦部減少，造成昏睡感。

至於蛋白質的攝取量為多少？洪泰雄表示「因人而異」，一般來說，成年人每天攝取的蛋白質應在體重的0.8至1.2克／公斤之間，例如體重為70公斤的成年人，每天蛋白質攝取量應為56至84克之間。

不過對於身體特殊狀況的人，如運動員、懷孕婦女、哺乳期婦女等，可能需要攝取更多的蛋白質。洪泰雄建議民眾根據自己的情況，適當攝取蛋白質，維持身體健康。