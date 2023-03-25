習近平20至22日訪問莫斯科並與俄羅斯總統普丁數度面談引起全球關注。他們秘密達成了哪些交易，人們眾說紛紜。中俄關係進一步拉近，聯手對抗歐美，改變由美國主導建立的世界秩序已經明確地擺在世界的面前。美國和西方將會對此作出如何反應，世界還在觀察。美國之音引述香港《南華早報》報導，美國學者預測，更多的中俄企業將會受到美國和歐洲的制裁。

美國亞洲協會政策研究所中國分析中心研究員尼爾·托馬斯認為，「華盛頓幾乎肯定會制裁更多的中國公司，特別是那些涉嫌幫助俄羅斯規避西方制裁的中國公司。」

托馬斯說，「中國科技公司已經引起華盛頓的高度注意，那些深度參與支持俄羅斯的中國公司可能已經面臨受到美國制裁的高度風險。」

一段時期以來，美國國務卿布林克一再向中方發出警告，如果中國企業向俄羅斯提供殺傷性武器彈藥，支持俄軍在烏克蘭的戰爭行動，那麼將會帶來嚴重的後果。

評論人士認為，中國方面似乎對美國的警告還是比較謹慎的。中國官方雖然頻繁公開批評美國霸權，但一直否認向俄羅斯提供武器等軍事援助。

但習近平與普丁在俄烏戰爭的敏感時期在全世界的密切關注下相互擁抱，並簽訂了從經濟到國防的全面合作協議，這無疑會增加美歐國家的懷疑，給中國和俄羅斯企業帶來更大的風險。

中俄雙邊貿易額今年預計將增長30％多，超過2000億美元。此外，雙方的能源合作也將繼續擴大。兩國還同意在受到美國卡脖子的科技領域加強合作。另外，中國和俄羅斯還計畫在人工智慧、民用飛機製造、造船和汽車製造、互聯網、5G和數字經濟等方面共同進行研究和開發，以打破美國的封鎖。

普丁還向習近平明確表示，他支持讓中國公司進入俄羅斯市場填補西方公司撤離所形成的真空。自從美國前總統川普對中國發起貿易戰以來，已經有600多家中國企業被列入「黑名單」。上了黑名單的公司將不能從美國公司那裡獲取美國生產的零配件、技術和市場。

美國的國內輿論正在隨著美中關係的惡化而變得越來越不利於中國企業。周四，美國國會兩黨議員在有關TikTok聽證會上向這家中國企業的首席執行官周受資就TikTok與中共之間的關係和Tiktok的內容控制展開了嚴厲的質詢，讓人充分感覺到美國民意的變化。

美國商務部周四（3月23日）又將14家中國公司列入了「紅色警戒清單」（red flag list），這意味著美國出口商在向這些公司發貨之前需要進行更多的盡職調查。

今年一月下旬，美國財政部指控中國長沙天儀空間科技研究院為俄羅斯的瓦格納集團提供衛星圖像，並宣佈對這家中國公司實施制裁。

上個月，美國擴大了出口控制範圍，將更多的對俄出口產品列入特別觀察名單。《南華早報》引用經濟學人智庫（EIU）分析師尼克·馬洛（Nick Marro）的話說，「現在最大的問題是，中國政府是否在故意向俄羅斯提供殺傷性武器。」

如果答案是肯定的，馬洛表示，那麼這將會觸發「美國嚴厲制裁的的反應，要麼是針對受到牽連的中國公司，要麼是通過更大的力度，針對中國政府的某些部門。」

不過，中國外交部發言人毛寧在上個月的一次記者會上否認北京直接參與了俄烏戰爭，要求美國官員不要散布「虛假信息」。

周三，南卡羅萊納州參議院通過議案禁止中國、俄羅斯、北韓、伊朗和古巴這些「邪惡」國家的公民在本州購買土地。德克薩斯州參議員路易斯·科爾霍斯特（Lois Kolkhorst）提出一項類似的立法議案，主張禁止這5個國家的公民或公司擁有德州的地產。目前美國已經有至少11個州針對中國公司採取了不同形式的限制性措施。

總部設在卡塔爾的國際媒體半島電視台周五的報導說，美國及其盟友對中俄等競爭對手採取的制裁措施，無論是在頻率和烈度上都在持續提升。