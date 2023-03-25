國民黨定調2024總統人選將採徵召，新北市長侯友宜被認為是最有可能人選。最新民調顯示，若由侯友宜對上民進黨主席賴清德，侯友宜將以39.3%支持度領先賴清德的37%。

國民黨主席朱立倫23日表示，2024是非常關鍵的一年，民眾只是單純希望能夠過上好日子、兩岸能夠和平安定，國民黨一定會徵召最能勝選的候選人為民眾打拚，「誰能夠代表國民黨獲得民眾肯定，誰能夠勝選為民眾拚好日子，我們就徵召這位最強、最好的候選人」。

據《ETtoday民調雲》今(25)日公布的2024總統大選最新民調顯示，若由賴清德對決侯友宜，侯友宜支持度為39.3%、賴清德則是37%，侯友宜領先賴清德2.3%。該民調數據顯示，若兩人對決，國民黨支持者有78%要投給侯友宜，民眾黨支持者則有57.1%要投給侯友宜。

該民調於3月20日至22日針對20歲以上民眾進行「2024總統人選調查」，回收有效樣本數1,255份，抽樣誤差在95%的信心水準下，為正負2.77%。