中美關係日趨緊繃，兩岸局勢也受影響，最近訪台的美國前白宮國安顧問、全球台灣研究中心（GTI）「美台關係工作小組」主席歐布萊恩（Amb. Robert O'Brien）24日表示，台灣該仿效中東歐國家作法，對平民展開武器訓練，讓退役軍人教一般平民安全的使用武器，並讓民眾可以用武器保護自己。對此，PTT網友也炸鍋了，直批他這種說法，根本是不演了。

被問及台灣如何嚇阻中共犯台時，歐布萊恩指出，槍枝對台灣來說是敏感議題，然而戰爭前就要做準備，且也可以先進行有效訓練、並教導人民如何安全存放，像是歐洲國家瑞士等，是將槍枝由政府統一存放在軍火庫裡。另他還強調，是「當百萬台灣人手持AK-47步槍捍衛家園」，就會影響到陸方領導人的決策。另歐布萊恩日前在接受蔡英文總統授勳時也提到，美國已通過180億美元對台軍售計畫，將使台灣成為「豪豬」。

對於歐布萊恩的說法，PTT鄉民多抱持負面想法，直呼「美國人不演了」，還有一位網友提到，美國人真的很誠實，台灣變戰場，城鎮戰巷戰打至最後一人，台積電搬美國，這兩個願望都講得這麼直白。

還有一些鄉民則留言，「美國到底多希望，中台打起來」、「美國這些政客越來越誇張了」、「美國很怕台灣人不願意打仗，呵呵」、「想讓台灣變烏克蘭第二就對了」、「翻譯：您們先死」、「開始胡言亂語」、「要不要順便洗腦人民去當自殺炸彈客？」、「戰到最後一兵一卒嗎？」、「最不希望世界和平的就是美國」。另外也有一些網友表示不同意見，稱「軍火商給他多少錢啊？」、「這老外到底在工三小？」