使用電器不遵守操作說明及規範，不良的使用習慣將增加火災發生的風險。北市消防局統計，北市近5年共發生299件因電器使用不當造成的火災，占電器火災的10.6％，其中，電烤箱使用不當占11.7％，僅次於電磁爐及電陶爐使用不當。電烤箱使用不當的情形包含食材與加熱管距離過近、烘烤時間過長、食材未適當包覆盛裝或油垢未定時清理等。

北市內湖區曾發生一起電烤箱使用不當，致起火燃燒的火災，造成1人受傷。火調人員調查後，發現起火原因是民眾使用電烤箱加熱麵包，未注意麵包擺放高度太接近電烤箱上層的石英管，加熱產生的輻射熱使麵包碳化起火。

使用電烤箱不當，已成為使用電器不當而引發火災的第三名。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

消防局表示，使用電烤箱時，應在使用前確認內部無其他雜物，保持周圍淨空及通風並定期清潔，注意食物不可過度加熱，並與加熱管保持適當距離，以避免食材乾硬或碳化導致起火的危險。紙類、塑膠或其他不適用烤箱加熱的物品、器皿均應避免置入烤箱，使用時如出現異味、冒煙或電源線破損、接觸不良等異常情形，應立即關閉電源並拔除插頭。

消防局指出，電磁爐、電陶爐及電烤箱等產品為最常見的家用電器產品，消費者除了養成良好烹煮及生活習慣，避免使用不當引起火災外，也需於購買前確認有無貼附商品檢驗標章或安全標章。

最後消防局提醒民眾謹記電氣火災防範口訣「五不一沒有」：不超過負載、不損傷電線、不潮濕污損、不用不插、不要有可燃物、沒有安全標章的產品，不要買、不要用，並定期檢查臥室及客廳的電氣產品安全性，養成良好使用習慣。