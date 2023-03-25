美國之音引述路透報導，被中國監禁的華裔美國公民李凱(Kai Li)的兒子24日表示，美國駐北京大使上周罕見地親自探訪了李凱。中國政府指控李凱犯有間諜罪，他予以否認。李凱之子敦促美國政府繼續爭取讓他的父親獲得釋放。

報導稱，一名美國高級官員和被監禁者家屬說，過去一個月來，美國大使伯恩斯(Nicholas Burns)與至少3名華盛頓說遭中國錯誤拘押的美國公民會面，這是5年多來的首次。

在漫長的COVID-19疫情隔離期間，中國不允許親自探監。一名美國國務院發言人說，伯恩斯陪同領事人員前往監獄探視被關押的美國人。在伯恩斯探視這3位美籍男子之際，華盛頓與北京的關係處在幾十年來的最低點。

李凱的兒子哈里森·李(Harrison Li)說，伯恩斯3月16日在上海的一座監獄見到了李凱。自從2016年以來，商人李凱一直被監禁。他在2018年以間諜罪被判處10年徒刑。

「我爸爸想轉達的最大的訊息就是，提醒美國政府的每一人以及公眾，他是百分之百無辜的，」哈里森·李說。「當然，美國政府知道這一點，但是他說，還是要重申。」

哈里森·李說，伯恩斯想跟李凱握手，但是中國當局不允許。兩人通過直達天花板的玻璃間隔可以彼此看見。會面進行了一個小時。

哈里森·李說，當伯恩斯大使問他父親，獲釋之後他希望做什麼的時候，他回答說，他希望從事「改善美中關係」的工作。

一位要求匿名的美國高級官員對路透說，伯恩斯還與馬克·斯威丹(Mark Swidan)和林大衛(David Lin)見了面。斯威丹是德克薩斯州的商人，2019年被中國法庭定罪，林大衛是美國牧師，2006年以來一直被中國拘押。

這位官員沒有披露伯恩斯與他們兩人會面的日期，但是他說，這是「在過去幾周之內」，並說，「這實際上是他第一次有面對面的機會。」

中國拘押美國公民的問題經常被更為緊迫的美國關係議題所壓過。被拘押美國人的家人說，親人的自由不應與那些挑戰性的議題捆綁在一起，而是最好分開處理，並且專注於人道主義事宜。