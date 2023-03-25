儘管政策官員們保證，全球銀行體系已經安全，但廣泛的金融市場壓力指數正在示警，歐元的匯價下跌，歐元區政府債券殖利率下跌，債券違約保險成本升高。

周五稍早，德意志銀行忽然成為投資人焦點，其債券的違約風險上升，德銀股價收跌8.5%，歐洲的銀行股指數也下跌3.8%。

FXstreet.com的資深分析師Joseph Trevisani說：「市場懷疑或厭倦於，將出現更多問題這樣的說法」。「這需要時間，也許數周之後銀行系統沒出現任何問題，人們才會確信沒有系統性問題」。

部分銀行分析師強調了德銀和瑞信的不同，瑞信需要更大間的瑞銀拯救，而德銀擁有強勁基本面和獲利能力。

研究公司Autonomous說，很明顯的，德銀不會是下一個瑞信。摩根大通分析師說，我們不感到擔憂，德銀的基本面是堅固的。

荷蘭合作銀行資深策略師Paul van der Westhuizen說，這兩家歐洲銀行的基本面不一樣，瑞信對2023年的前景不是看好，德銀的獲利能力是這兩家銀行的根本差別。

儘管如此，德銀本月以來股價下跌5分之1，其5年期信用違約交換(CDS)的成本也上升到近5年新高。

金融資料公司Ortex周五表示，在過去兩週，做空者透過做空德銀的股票，已獲利超過1億美元。

歐洲銀行的額外一級資本(AT1)債券也面臨拋售壓力。

盛寶銀行(Saxo Bank)股票策略主管Peter Garnry表示：「AT1市場的發展意味著，多數歐洲銀行此時都被鼓勵發行普通股，這稀釋了股東的權益，也是銀行股被重設至較低水準的原因」。