1.美國總統拜登在加拿大國會發表長達40分鐘的演說，重申美加兩國關係密切。加拿大總理杜魯多表示，美加將聯手打造單一北美市場，因應包括中國大陸日益強大等國際挑戰。

2.美國參眾兩院的兩個委員會表示，希望下周能以地區性銀行破產事件為主題舉辦聽證會，藉此強化外界對美國銀行業者的信心。金融業一直有派人遊說國會應該少管一些，但這次銀行接連倒閉也表示應該多管一點。

3.在短片平台TikTok行政總裁出席參議院聽證會之後，美國國會眾議院議長麥卡錫認為，TikTok沒能解除議員的疑慮，也未能確定中國大陸不會竊取TikTok用戶的隱私資料，故共和以及民主兩黨共同合作下，應會通過制衡TikTok的法案。

4.歐美陸續發生銀行業者倒閉以及危機後，為了增加美元的流動性，各國央行無不大賣美債。美國官方數據顯示，外國央行上周一共賣出760億美元美債，創2014年3月以來最大單周減幅。同時，累計手中持有的金額也降至2.86兆美元。

5.烏克蘭債權人組織GCU表示，將盡力推動國際貨幣基金組織（IMF）向烏克蘭157億美元金援計畫。成員包括加拿大、德國、法國、日本、英國與美國的GCU指出，一直至2027年，烏克蘭的債務與利息都可獲免，日後也會參與烏克蘭債務重建工作。

6.受惠於汽車與汽油項目，加拿大元月零售銷售達664億加幣，成長1.4%，優於市場預期0.7%。分析師認為，消費者還是願意購物，可能要上修年度預估值。同時，通膨也將繼續推升物價。

7.市場對銀行業者憂心，再次引發對避險產品的需求，若利率再度上升，恐怕更多歐美銀行都將陷入困境。美國公債價格大漲，殖利率已滑落至今年最低，10年期的一度降11.9個基本點，來到3.285%。至於2年期的更是大降25.1個基本點，至3.555%。

8.偏升息鷹派的美國聖路易斯聯邦準備銀行表示，基於經濟數據強勁，以及銀行業者壓力可望趨緩下，故調升美國今年政策利率1碼，從原本預估5.375%，現在升至5.625%。

9.美國3月製造業PMI（採購經理人指數）初值為49.3，較預期47高，至於2月終值為47.3。同時，服務業的初值為53.8，也較預期50.5佳，綜合PMI初值為53.3，預期則為49.5。

10.美國2月耐久財訂單月減1%，市場預估是增加0.6%。若扣除運輸項目是持平的，預期值是成長0.2%。同時，扣除國防項目則減0.5%。至於扣掉飛機的非國防資本財訂單，月增0.2%，市場預期值是持平。

11.歐洲銀行業者危機升溫，資金流向避險產品，國際金價盤中一度衝破2000美元大關。紐約4月期金跌0.6%，每盎斯為1983.8美元。6月期金跌0.57%，收2001.7美元。現貨金跌0.77%，每盎斯為1978.2美元，盤中一度升破2000大觀，最高為2004.3美元。

12.在德銀以及瑞銀股價雙雙重挫之下，歐元價格走低，美匯指數趁機上漲，收漲0.536%，至103.14。美元強勢比特幣也跌2.16%，至27732美元。

13.美元匯價上揚，原油價格受到壓抑，國際油價連兩天下滑，但本周周線收紅，終止上周跌勢。紐約期油跌70美分或1%，每桶收69.26美元，周線漲3.48%。倫敦布蘭特期油跌92美分或1.21%，每桶收74.99美元，周線也漲2.77%。