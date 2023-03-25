疫情趨緩，各大行業開始復甦，新北公安小組23日晚間前往中和某處住宅區，對違規經營視聽歌唱業者執行斷水斷電，這是繼市府去年5月修法後，第6處強制受罰地區，累計裁罰超過84萬元，以維護住宅地區安寧。

隱身在中和某處的集合式住宅大樓，因違規經營視聽歌唱業，許多住戶不堪其擾，該址持續違反土地使用分區管制，歷年裁罰金額累計超過84萬元；依《都市計畫法》79條第1項規定強制斷水電，去年5月新北城鄉局修訂裁罰基準，不僅可對違規人連續處罰，若屋主接連遭罰2次仍不善盡合法使用之管理義務，就可強制斷水電。

隱身中和某處的住宅區，違規經營視聽歌唱業。（新北市政府城鄉發展局提供）

新北市政府城鄉發展局長黃國峰表示，視聽歌唱雖為一種娛樂、休閒方式，但應當注意場合，應於合法的分區經營，避免影響他人休息或工作，勿持僥倖心態，違規情節重大者，必會立即執法。

新北市城鄉發展局強調，業者應尋覓適當合法地點經營，且切勿以更換負責人的手段規避罰款。土地或建物所有權人應善盡管理責任，共同維護都市居住環境。