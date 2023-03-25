美軍對獲伊朗撐腰的部隊進行空襲，以報復伊朗在敘利亞發動的襲擊後，美國總統拜登今天警告伊朗，說美國將「採取強而有力的行動」保護美國人民。

美國官員表示，今天有另一名美軍在伊朗支持的部隊與美國駐敘利亞人員針鋒相對的襲擊中受傷。

昨天的攻擊事件中美方有7人傷亡，死亡的是1名美國承包商，受傷的則包括5名美軍和另1名承包商，美國將此事歸咎於一架來自伊朗的無人機。

根據兩名當地消息來源說法，疑似美國的火箭今天朝敘利亞東部新地區發射，目前沒有傳出人員傷亡。

試圖恢復伊朗與世界大國間核子協議的努力停滯不前，伊朗無人機又被俄羅斯拿來對付烏克蘭之際，這一連串暴力事件恐進一步加劇華府和德黑蘭當局間本已緊張的關係。

美國駐敘利亞部隊先前雖也曾遭遇無人機攻擊，但甚少有人因此喪命。

拜登在出訪加拿大期間對媒體說：「別搞錯了，美國不會尋求與伊朗起衝突，但我們會採取強而有力的行動來保護我們的人民。」

當被問到伊朗是否該付出更高的代價時，拜登回答說：「我們不會善罷甘休。」

美國國防部先前表示，美軍F-15戰機昨天空襲了與伊朗「伊斯蘭革命衛隊」（Islamic Revolutionary Guards Corps）有關的組織所使用的兩個設施。

密切關注敘利亞戰爭的「敘利亞人權瞭望台組織」（Syrian Observatory for Human Rights）表示，美國的空襲導致8名親伊朗戰士喪命，但路透無法獨立證實這個數字。

伊朗國營「新聞電視台」（Press TV）稱，沒有伊朗人在空襲中喪命，並引用當地消息來源說法表示，美軍空襲的目標並非與伊朗結盟的軍事崗哨，遭擊中的是一座農業發展中心和軍用機場附近的糧食中心。