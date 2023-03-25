1名71歲的周姓男子日前入住高雄三民區一間汽車旅館，但到了退房時間，不僅沒退房，房務人員打電話和敲門都沒有人理會，就擔心出事，趕緊報警，員警多番敲門呼叫，房客終於開門，卻赫然發現他手上還拿著毒品注射針頭，並在房內查獲海洛因，荒唐行徑讓員警直搖頭。

三民二分局覺民所員警於22日深夜11點多，接獲1間汽車旅館報案，指出有名房客錯過退房時間，但房務致電與敲門提醒，房客卻完全沒有回應，就怕房客身體不適或遭遇危險，報案請求警方到場協助。

員警到場陪同業者多番敲門呼叫後，1名男房客終於開門，發現他是轄內治安顧慮人口71歲的周姓男子，且他精神恍惚，手上還拿著毒品注射針頭，警方大喊：「你手那什麼！不要動」，並在房內查獲1包第一級毒品海洛因，聽得出來他講話非常含糊，鞋子都還穿不好，員警也忍不住直呼，都已經高齡71歲，還在碰毒品，將人逮捕後全案依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

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