菲律賓近日表示將新增4個可供美軍使用軍事基地，包括位於菲律賓北部地區，距離台灣和南沙群島較近的軍事基地。美國之音引述軍事專家分析，這些基地將使美國能夠更好地在該地區執行情報、監視和偵察任務並且得到後勤補給支持，遏制中國在台灣和南中國海的挑釁活動。美菲兩國接下來應繼續加強聯合軍演，武器出售和聯合巡航活動。

菲律賓總統小馬可仕22日出席菲律賓建軍節紀念活動時曾表示，菲律賓已經選定4個軍事基地開放給美軍使用，具體地點不久後會對外公佈。他說：「這些基地有一些在北部，有一些在巴拉望島周圍，還有一些在更南邊。」他還不指明地說，菲律賓正面臨複雜與不可預算的外部威脅，因此需要對國家安全戰略作出調整。

3月23日，中國派出外交部副部長孫衛東前往菲律賓進行「溝通」，表示強烈反對美國在菲律賓擴大軍事存在。

新基地可讓美國多方位反制中國

小馬可仕政府上個月宣佈，除了2014年美菲兩國簽署《加強防務合作協議》(EDCA)指定的5個基地之外，將允許輪換攜帶防禦裝備的美軍，無限期駐紮在另外4個菲律賓軍營中。

菲律賓一名前軍事將領此前公開說，美國要求使用菲北部呂宋島伊莎貝拉省（Isabela）、三描禮士省（Zambales）、卡加延省（Cagayan）及西南部巴拉望島（Palawan）的基地。呂宋島是菲律賓最大的島嶼，與台灣僅相隔一道巴士海峽，其最北端與台灣距離最近處只有約360公里。巴拉望島則面向主權受爭議的南沙群島。

新西蘭坎特伯雷大學政治學博士、曾在菲律賓外交服務學院擔任高級研究員的安德里亞·克洛伊·黃（Andrea Chloe Wong）分析，美國一直渴望進入菲律賓北部領土，尤其是位於台灣對面的伊莎貝拉島和卡加延島。「允許美國使用這些基地將確保美國方便地威懾或反制中國，如果中國從海上或空中攻擊台灣。」

菲律賓駐美國大使羅慕爾德茲(Jose Manuel Romualdez)曾在接受《日經亞洲》採訪時說，只有在「對我們很重要，對我們自己的安全很重要」的情況下，菲律賓可能會允許美軍在台海發生衝突的情況下使用該國軍事基地。

小馬可仕上個月曾表示「難以想象」菲律賓可以避免捲入台灣衝突，但並未明確聲稱菲律賓在台海衝突中會支持美國。

安德里亞·黃認為，「考慮到被拖入台海衝突將不符合菲律賓的最佳利益，小馬可仕通過EDCA允許美國在菲律賓增加軍事存在，這樣做是一種戰略舉措，是為了在與中國在南中國海的問題上加強自身的安全威懾。」

安德里亞·黃指出，菲律賓9年前向美軍開放了巴拉望省的安東尼奧·巴蒂斯塔空軍基地，如果新增巴拉望島上靠近南沙群島的另一個軍事基地，「美國在該地區的軍事存在可以作為對中國的戰略威懾，避免其進行非法的海上活動。 」

她認為，除了共享軍事基地，美國還可以向菲律賓軍隊提供培訓，加強聯合互操作性，加速菲軍的現代化進程。「這樣可以確保菲律賓的最低防禦態勢，並增強其至少在南中國海抵御中國威脅的能力。」

駐菲律賓地緣政治分析師、菲律賓－中東研究協會（PMESA）南亞及東南亞研究主任唐·麥克林·吉爾（Don McLain Gill）分析，從華盛頓的角度看，在菲律賓增加基地使用的背景是由於中國不斷加強在東南亞的力量投射並且改善其反介入／區域拒止戰略，而且美國無力追趕中國建造軍艦的速度。

吉爾認為，在中美可能爆發戰爭的背景下，這些基地可以作為美軍行動的重要後勤保障，並在一定程度上抵消中國相對於台灣的地理優勢，「馬尼拉受與華盛頓共同防禦條約規定的責任約束。因此，菲律賓被捲入衝突是不可避免的。不過，根據馬尼拉和華盛頓之間的協議，菲律賓的參與程度可能僅限於後勤支持，而不是實地部署軍隊。」

此外，駐菲律賓南亞軍事分析家、21世紀亞洲軍備競賽（21st Century Asian Arms Race）網站創始人米格爾·米蘭達（Miguel Miranda）對美國之音表示，新基地將允許美軍在一些非常重要的水域部署和收集情報、監視和偵察，比如呂宋海峽、西菲律賓海（南海），尤其是像斯卡伯勒淺灘這樣的衝突爆發點，以及通往太平洋的巴拉望島周圍的水道。

他說：「如果『第一島鏈』有一天爆發戰爭，那麼中國海軍將無法通過菲律賓水域威脅關島或攔截美國增援部隊前往台灣。這就是為什麼菲律賓海軍從印度購買布拉莫斯巡航導彈的原因之一。既然美國希望共享基地，菲律賓軍方可以鬆一口氣，因為美國的資金將幫助他們擴大現有的基礎設施。」

華盛頓已宣佈撥款約八千萬美元發展美軍目前使用的5個菲軍事基地基礎設施。美國也向菲律賓提供包括無人機在內的軍事援助，加強菲軍監測南中國海的能力。兩國下個月還將舉行代號為「肩並肩」的聯合軍演，首次向海上進行實彈射擊演練。

菲律賓地處關鍵，是美國軍事行動和防禦戰略的重要集結地

菲律賓宣佈將與美國加深軍事合作之後，遭到中國的強烈抗議。中國駐馬尼拉大使館近日發表聲明說，「此類合作將嚴重危害地區和平與穩定，把菲律賓拖入地緣政治鬥爭的深淵，最終損害其經濟發展。」

菲律賓是美國在亞洲擁有的5個條約盟友中歷史最為悠久的一個（其他4國分別是澳洲、日本、韓國和泰國），而且位於地區安全熱點的中心位置。安德里亞·黃指出，菲律賓的特殊性在於該國與中國有海上爭端，而且地理位置靠近台灣。

安德里亞·黃說：「就地緣戰略位置來看，菲律賓是美國在該地區進行任何軍事行動和防禦戰略的重要集結地。菲律賓與美國的其他盟友也很接近，例如日本、韓國和台灣，這些盟友與美國對中國的威脅看法相同。」

美菲軍事同盟的主要基礎涉及三大條約，包括1951年的《美菲共同防禦條約》，1999年允許進行大規模軍事演習的《來訪部隊協議》以及2014年的《加強防務合作協議》。冷戰結束後，美菲未能就美軍繼續使用基地問題達成一致，1992年美國不得不撤出在該國的最後一處基地蘇比克灣。近年來隨著中國的軍事威脅上升，美菲關係升溫。

新西蘭坎特伯雷大學的安德里亞·黃認為，在菲律賓駐紮美軍可以作為一種平衡力量，降低了菲律賓相對於中國的軍事脆弱性。「美國可以作為菲律賓的保障，阻止中國採取可能加劇海上緊張局勢的進一步行動。沒有美國的軍事存在，中國的海上擴張主義活動將繼續不受限制。」

21世紀亞洲軍備競賽的米蘭達指出，菲律賓地處關鍵，位於對抗中國海軍的物理屏障「第一島鏈」的下半部分。「第一島鏈」是指西太平洋上，北起日本群島、琉球群島，中國台灣島，南至菲律賓、大巽他群島的鏈形島嶼帶。

他說，「今天的戰略邏輯是，只要中國人不到達西太平洋，美國在該地區的主導地位就得以保留。從這個意義上說，菲律賓充當了防禦帶（defensive belt），呂宋島的共享基地連接了關島、沖繩，共同構成一個三角形。在地圖上連接這三個島嶼--呂宋島、關島和沖繩島，實際就形成了環繞台灣的邊界。」

米蘭達認為，美軍重返菲律賓並不像表面上看起來那麼戲劇化：「20年來，美國特種部隊一直在菲律賓南部輪換，幫助菲軍尋找和消滅恐怖分子。一旦EDCA的更新啟動，聯合演習和訓練的範圍就會擴大，尤其是在運用美國海軍、海軍陸戰隊及其各自的設備方面。」

米蘭達指出，《加強防務合作協議》的另一項成果是激勵美國向菲律賓出售高級系統的武器，比如高機動性火箭炮系統（HIMARS）、岸基魚叉、陸基雷達、國家先進地空導彈系統（NASAMS），或許還有新型戰鬥機。

美國還需繼續加強與菲律賓的關係

不過，菲律賓--中東研究協會（PMESA）南亞及東南亞研究的吉爾指出，與美國在西太平洋的其他條約盟友相比，馬尼拉在北京和華盛頓之間表現出更加平衡的態度。

吉爾表示，「菲律賓仍對更深層的捲入集團政治持謹慎態度。小馬可仕政府一再強調，雖然美國在加強菲律賓應對各種傳統、非傳統安全威脅的領土防禦能力方面至關重要，但與中國實現持久和平的最終途徑將是通過外交和平談判，而不是單純的軍事解決方案。」

他說，這增加了美國加強與菲律賓的關係，以削弱中國在當地影響力的重要性。

另外，菲律賓政界和民眾近日也發出一部分反對美國擴大駐軍計畫的聲音。據美聯社報導，菲律賓北部卡加延省省長曼巴（Manuel Mamba）說，小馬可仕有權做出決定，但他反對允許美軍在與中國南部和台灣隔海相望的卡加延省駐紮，擔心一旦爆發美軍捲入的武裝衝突，可能會殃及本省安全。

中國國防部24日發表聲明，指責美國海軍「米利厄斯」號導彈驅逐艦（USS Milius）再次「非法闖入中國西沙領海」。美國海軍則表示，該驅逐艦在南中國海捍衛其自由航行的權利。

為了更有效地應對中國的海上威脅，美國空軍戰爭學院教授斯蒂芬·伯吉斯（Stephen Burgess）認為，美國與菲律賓有結盟關係，區別於美國與其他東南亞國家的關係。美國海軍可以進一步協助菲律賓維護其在斯卡伯勒礁（中國稱黃岩島）和南沙群島的《聯合國海洋法公約》規定的權利。

21世紀亞洲軍備競賽的米蘭達建議，菲律賓應該聯合盟友在中國海警和海軍存在的任何地方開展聯合航行自由行動（joint FONOPs）。

他說：「儘管菲律賓海軍多年來已經改進和重建其艦隊，但距離阻止中國在西菲律賓海的侵略姿態還任重道遠。要記住，菲律賓有許多渴望幫助它的盟友：澳洲、印度、以色列和日本。美國陸軍、海軍、海軍陸戰隊和空軍的加入將受到非常的歡迎。」