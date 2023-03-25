女星瑤瑤（黃喬歆）去年底淚斷交往5年韓籍男友李振遠（Andy），原因是雙方金錢價值觀不合，分手後男方把一起養的狗帶回南韓，讓她非常不捨。昨（24日）瑤瑤PO飛到韓國看愛犬的照片，不忌諱提到舊愛的父母，感謝他們把狗養得好。

瑤瑤24日在南韓首爾打卡，並分享一系列擁抱愛犬的照片，感性地寫道：「好久不見我的大狗狗，看到你在韓國健健康康的長大馬麻就放心了。」她笑說愛犬體重從19公斤飆升至25公斤，差點抱不動，感謝前男友的爸媽養得這麼好，但或許太久沒見，愛犬第一時間沒認出瑤瑤，她不禁抱怨：「但你一開始完全忘了我也是不是太誇張。」

瑤瑤和韓籍前男友交往期間，有替寵物犬創辦IG，自介標註「Mama」瑤瑤、「Baba」李振遠的帳號，兩人分手後，愛犬的IG持續更新，24日透過限時動態發布瑤瑤抱愛犬的照片，配圖寫道：「馬麻來了」，間接洩露瑤瑤跟前男友再度見面。許多網友紛紛留言：「不會是復合了吧」、「吃瓜」、「恭喜復合」，也有另一批網友提醒瑤瑤：「最好別復合！女神」、「對狗可以熱情，對前男友可一定要冷靜啊！可千萬別…」

瑤瑤曾透露跟前男友分開的主因是金錢價值觀不同，買房前兩人說好房貸一人一半，想不到韓幣貶值，前男友不願把韓幣換成台幣，瑤瑤只好支付全部的頭期款和房貸。再來，前男友認為瑤瑤買房等於存錢，未來若賣房也不會虧，因此不想付錢給瑤瑤，還提議把房子賣掉，改成租屋，但瑤瑤認為「跟別人租的話，我們兩個一起虧錢，但因為房子是我（瑤瑤）的，他覺得我在賺他錢」。

兩人分手不久，瑤瑤被週刊拍到在情人節前夕與前男友逛超市，最後一起返回昔日愛巢；對此瑤瑤回應：「沒有復合啦！現在是朋友關係，家人的感覺，只是有時候如果（時間）太晚，會讓他留在家裡過夜。」