高雄市政府農業局辦理「型農培訓班」，強調課程引領新世代農夫走出農場，與不同區域、不同專業領域之農友交流互動掌握最新趨勢，並學會與消費者溝通，積極尋求被看見的機會。2023年度「型農培訓入門班」開始招生，即日起至4月25日止受理報名，結訓後即成為高雄「型農大聯盟」的一員。

高雄市政府農業局以型農大聯盟成軍超過10年的人力資源及品牌資產為基礎，每年開班培訓招收一批生力軍，結合「課堂教學」及「實地參訪」2種教學方式，讓學員能與講師及業者最直接與深入的交流互動，讓大家產業知識與行銷能力再升級。

參與培訓學員可透過「六產經營思維」、「消費者溝通戰術」等2大課程主軸瞭解從事六級產業應具備哪些策略思維。(高雄市農業局提供)

高雄市農業局表示，結訓後的數百名型農已自主成立讀書會及LINE社群每日熱絡交流，無論種植、加工或通路銷售、體驗設計甚至跨域新知各種大小事，都能獲得即時消息流通與合作資源，就有型農笑著說 : 「網路有Google、從農有型農，有問題這裡問就對了！ 」

高雄市農業局強調，六級產業化的重點為生產者透過加工、服務等模式，呈現農業真正的價值，參與培訓學員可透過「六產經營思維」、「消費者溝通戰術」等2大課程主軸瞭解從事六級產業應具備哪些策略思維，以及對市場如何傳遞價值。歡迎設籍於高雄市並實際從事農業符合資格者踴躍報名。(記者張雅雲/高雄報導)