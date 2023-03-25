根據台灣經濟部統計數據指出，歐美在2021年疫情穩定後對電動自行車及自行車零件需求快速成長，產值高達至1,768億元，雖目前市場傳統自行車庫存偏高，然電動輔助自行車相關產業因外銷歐美，加上多屬高單價產品，市場產值維持成長趨勢，提前與傳統自行車進入黃金交叉。

邑昇於此次首度發表全新車款e-GRAVEL BIKE Junior及e-Balance BIKE Bulldoggy，其中e-GRAVEL是目前市面上唯一一款專門針對青少年所設計之公路電輔礫石車，續航力為70公里，符合通勤需求，車架幾何更為青少年身體工學量身打造，車身設計精簡、帥氣、俐落，將外觀及舒適安全最大化，尺寸同時也適合亞洲女性需求；而e-Balance則以滑步車為基礎，主打年齡層為5至8歲幼兒，增加動力功能，以適當的速度享受騎乘樂趣，學習平衡與滑行，訓練肢體與腦部的協調，輕型電池與40分鐘電量，將成為未來兒童遊玩運動的最佳選擇；兩款車款皆使用寬距較大車胎，能提供高穩定性與安全性，其低調沉穩的配色，更增添時尚風格。

除既有款式亦傳出海外捷報，主打歐美市場之貨車款e-cargo目前已完成樣品確認，並正與當地既有合作夥伴進行規劃上市行銷方案，預計今年將開始陸續出貨，包括北美，以及荷蘭、比利時、盧森堡等地，其中荷蘭更為歐洲自行車大國，此次落地代表邑昇在e-bike事業上重大且指標性突破，未來邑昇將持續並積極拓展e-bike國際市場布局。

邑昇表示，2022年e-bike事業營收比重雖然不到2%，但發展潛力可期，未來將持續投入研發，瞄準老中青三代需求，以利基市場為目標，打造更全方面的產品布局，推動營運再造高峰。