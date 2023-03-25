50歲詹姓女子昨下午拿2.5萬台幣到銀行說要換歐元，行員一聽竟是要買手機直覺詐騙報警，警方好說歹說，甚至請女子的姊姊來苦勸，她仍執意要換錢，甚至說：「我就算被騙也甘願，就當投進大海！」，最後警方放大絕：「寧願讓妳抱怨，我們也不會讓妳被騙！」堅持不讓她換錢，成功阻止詐騙。

桃園警察分局中路派出所接獲轄區金融機構通報，表示有民眾疑似遭詐騙，要以2.5萬元台幣兌換歐元來購買高畫質手機，員警立即趕抵現場了解。

「一聽就是詐騙，如果是台灣人為什麼不用台幣？而且你們才認識2天！」2名員警與行員多方勸導，但詹女仍執迷不悟，反嗆：「我換個錢也勞師動眾！」強調雖然沒有跟網友見過面、只認識1、2天，但仍不覺得奇怪，堅持對方就是要歐元，且會一手交錢、一手交貨。

詹女遇詐稱被騙也甘願，警方放大絕堅持不讓她換錢，成功阻止詐騙。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

「辛苦錢不必要送給這些人！」2名員警沒放棄，仍不斷苦勸，呼籲詹女以第三人角度去看待事情才公正，強調並非干涉買手機的自由，而是看的案件多，百分之百就是詐騙，拜託詹女聽勸，甚至找來詹女的姐姐幫忙勸說：「不信我們總該相信妳姐！」但詹女反嗆：「我就算被騙也甘願，就當投進大海！」警方最後放大絕：「寧願讓妳抱怨，我們也不會讓妳被騙！」堅持不讓她換錢，終成功阻止詐騙。

警方呼籲，民眾切勿輕信網路不實訊息，應多加查證，遇有可疑立即撥打165反詐騙專線或110報案電話查詢，以免上當受騙。