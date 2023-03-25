金鐘歌王楊烈深夜發文指出二哥住進安寧病房，更透露當下心情「我很慌亂，有些不知所措」，懇求外界能夠幫忙集氣，接著吐露二哥病情是大腸癌末期引發腎衰竭，目前處於彌留狀態，讓他難過到落下男兒淚。

根據《三立新聞網》報導，對於二哥住進安寧病房，楊烈鬆口透露病情是罹患大腸癌末期引起腎衰竭，目前處於彌留狀態，原本上週還可以交談，這周就無法講話，意識更是時而清醒時而昏迷，雖然清醒時偶爾會有反應，但基本上無法用言語表達，就連醫師都表示已經無法治療，唯一能做的事情就是等待，才會希望外界幫忙集氣，希望能有奇蹟發生。

楊烈指出家中兄弟姊妹感情很好，如今眼見二哥飽受病痛折磨，卻只能在旁眼睜睜看他受苦，坦言相當難過及不捨，雖然醫院有探病時間限制，但家人都輪流陪伴二哥，雖然狀況不算樂觀，但還是期盼有奇蹟發生，讓二哥能夠順利度過難關。

楊烈先前診斷出罹患大腸癌，所幸病情發現得早，在醫生建議下進行手術，並靠著口服化療1年，才控制住病情，各項指數也逐漸恢復正常，如今只需定時到醫院追蹤，對於去年被傳出「罹癌病逝」的烏龍傳聞，他則是高EQ回應：「謝謝這些偽造的網軍報導！因為這樣的報導，反而讓我獲得許多的感動和感激，我會更加努力的活下去」。