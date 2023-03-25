時碩2022年合併營收入49.86億元，年成長16％；稅後淨利近4.23億元，年成長154％；EPS攀升至5.74元，營收、淨利與EPS均創歷年新高。其中營業毛利11.33億元，年成長28％，主因是提升投入產出效率，精細化成本管控與高毛利產品銷售組合占比提高，毛利率達22.7％，另一因素是新台幣兌美元匯率貶值而受惠。

時碩表示，時碩2022年產品銷售比重，汽車傳動應用佔比30％、汽車安全應用佔比17％、工業應用銷售佔比49％、航太應用佔比4％。

時碩指出，2022年相較2021年受惠疫情、物流及晶片短缺陸續緩解，汽車需求提升，帶動汽車應用銷售成長；工業應用銷售受惠於高階及電動自行車零組件銷售維持成長、加上半導體設備與油氣探勘產品零組件延續出貨動能，持續成長；航太應用銷售則隨各國國境陸續解封，全球航空產業復甦，相較前年低基期大幅成長。

時碩指稱，時碩董事會通過考量持續擴充規模、增加獲利能力，以及2023年經濟景氣詭譎多變，配合公司長期財務與營運規劃，保留所需資金，每股配發現金股利2.10918885元，年成長78％。

時碩表示，2023年面對通膨高漲、利率上升、投資減少、地緣政治衝突等市場的不確定性因素，國際主要預測機構皆認為2023年全球經貿成長速度較2022年放緩，導致終端需求疲軟，持續加深全球經濟前景疑慮。時碩預期全球車市回穩，除延伸現有及商用車產品商機積極爭取未開發市場外，也耕耘新能源車與自駕車生態系內諸元應用，成功打開電動車市場商機，切入中國大陸電動車龍頭大廠及其他新興新能源車廠核心關鍵零組件供應鏈。

工業應用領域，則因自行車與半導體設備去化庫存導致拉貨動能降低，油氣工業儀表需求則相對樂觀，也積極開發新應用產品。航太應用領域市況隨整體產業復甦而出現強勁的成長走勢。醫材類的產品已開始產生營收貢獻，將構建時碩未來成長動能。

時碩強調，時碩逐步展現新世代產品成功開發、廠區多元分佈與銷售地區分散等多項經管戰略，不斷的成功達標。將持續針對製程與產品結構進行優化並強化供應鏈管理能力，投入自動化生產設備、優化內部管理系統和提升管理思維，簡化物料管理流程並降低整體庫存，強化工廠管理效率以改善毛利率，取得目標的成績。儘管全球經濟呈現放緩趨勢，今年的營收更具挑戰性，時碩有信心為公司及股東創造營運佳績。