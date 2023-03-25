去年崇友整體新梯、汰舊換新、維修保養業務營收比重分別為 41.22%、12.25%、 43.42%，加上優化旗下「崇友」、「堅尼西斯」、「東芝牌」三大品牌案源結構，去年整體毛利率、營業利益率保持 29.65%、18.09%水準。

崇友董事會並決議擬配發每股 3.4 元現金股利，為集團歷年股利配發新高， 股利配發率達 70.98%，連續6年股利配發率達7成以上水準，以24 日收盤價 5.5元計算，現金殖利率達 4.5%。

鼎炫去年EPS 15.75元 創高
美吉吉去年EPS 2.18元 擬配1.5元現金股利
合庫金去年EPS 1.45元 鐵定發股利
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