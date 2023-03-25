去年崇友整體新梯、汰舊換新、維修保養業務營收比重分別為 41.22%、12.25%、 43.42%，加上優化旗下「崇友」、「堅尼西斯」、「東芝牌」三大品牌案源結構，去年整體毛利率、營業利益率保持 29.65%、18.09%水準。
崇友董事會並決議擬配發每股 3.4 元現金股利，為集團歷年股利配發新高， 股利配發率達 70.98%，連續6年股利配發率達7成以上水準，以24 日收盤價 5.5元計算，現金殖利率達 4.5%。
台灣前三大電梯業者崇友實業（4506）去年合併營收47.4 億元，年增 2.92%，旗下三大業務穩定成長，加上今年認列京華城現金股利、出售分公司營運 據點之業外收益挹注，帶動稅後淨利達 8.48 億元、(EPS 4.79 元，整體營運獲利歷年新高表現。
去年崇友整體新梯、汰舊換新、維修保養業務營收比重分別為 41.22%、12.25%、 43.42%，加上優化旗下「崇友」、「堅尼西斯」、「東芝牌」三大品牌案源結構，去年整體毛利率、營業利益率保持 29.65%、18.09%水準。
崇友董事會並決議擬配發每股 3.4 元現金股利，為集團歷年股利配發新高， 股利配發率達 70.98%，連續6年股利配發率達7成以上水準，以24 日收盤價 5.5元計算，現金殖利率達 4.5%。
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