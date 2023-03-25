巨宇翔以區域代理及單點加盟模式經營連鎖手搖茶飲品牌「薡茶」，主營加盟連鎖授權與各項產品原物料銷售等，以海外為主要市場，已在全球13個國家擁有333家門市，尤其主攻美國及越南，全球年銷2300萬杯。公司2022年底登錄興櫃交易，目前實收資本額1.3億元。

巨宇翔2019年合併營收3.22億元、稅後淨利0.94億元。儘管因新冠肺炎疫情衝擊，2020年合併營收降至2.54億元、稅後淨利0.44億元，每股盈餘3.75元，但2021年已見回升，合併營收3.07億元、稅後淨利0.66億元，每股盈餘5.14元，2022年營運回升可期。

受春節連假工作天數較少，巨宇翔2023年1月合併營收降至0.05億元低點，隨著工作天數恢復、新展店挹注品牌加盟金，以及門市業績帶動原物料銷售，2月合併營收0.14億元，月增達1.44倍、年減19.72％，累計前2月合併營收0.2億元、年減44.36％。

展望後市，巨宇翔看好2023年營運表現將持續回升，除持續深耕美國與越南市占率外，亦將開拓其他海外國家市場，「薡茶」19～22日參展法國巴黎連鎖加盟展，預期將吸引比利時、德國、義大利等歐盟國家，將有助「薡茶」於歐盟各地展店持續開花結果。

巨宇翔表示，目前全球手搖茶飲市場逾半數產值來自北美，且預計未來幾年均將保持領先地位。在美國經營手搖茶門檻極高且不易，開1家店的準備期平均6～8個月時間，但在美國經營1家門市，為總部帶來的利潤等同於在台灣開設5～8家門市。

而越南手搖茶飲市場規模達3.6億美元，觀察去年越南的手搖茶飲門市數量達2000家，且每4天就有一家新茶店開業，手搖茶飲在越南仍維持高度需求。因此，巨宇翔將持續深耕美、越2國市占率，以期增添營收成長動能。

巨宇翔今年並提出三大發展計畫。首先為優化「薡茶」品牌，將於今年推出「Ding Tea Plus」新版升級店型，提供能讓消費者感官全面提升的體驗經濟，為加盟商提供多元店型方案，以符合不同市場消費定位需求。

其次，巨宇翔將建立原物料自有商品原料開發競爭屏障，強化與上游廠商合作，進行自主原物料研發，從產品基礎口味上取得競爭優勢，減緩市場仿造競爭衝擊。最後為擴增單店營收與消費客單價，加入副產品與周邊商品開發，以強化消費者的品牌忠誠度。