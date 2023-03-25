盛弘健康管理部以及旗下躍獅連鎖藥局業務穩定，2022年營收41.37億元，年成長7.46％；歸屬母公司稅後淨利2.94億元，年增26.34％，EPS2.45元。

敏盛智醫城為台灣第一座智慧醫療城，位於桃園市中心區，相鄰的一、二號館橫跨最熱鬧的火車站商圈，目前位於一號館4、5、6樓的敏盛智慧門診中心「智醫診所」已開始試營運，提供13種專科服務，包括心臟內科、內分泌科、腸胃肝膽科、胸腔內科、腎臟科、神經科、家醫科、一般外科、泌尿科、骨科、神經外科、婦科、醫美，二號館1樓則有躍獅智醫城藥局、健康餐飲與領藥櫃檯。最大的特色是民眾只需要使用智慧型手機下載「智醫診所APP」就可以完成預約掛號、報到看診、電子支付、視訊諮詢、用藥資訊，從掛號到領藥全程無紙化。

盛弘表示，敏盛智醫城由集團所屬的方鼎資訊與醫電數位共同規劃與建置次世代智慧醫療資訊系統(DIGI-HIS),充分呈現智慧醫療與雲端平台的數位整合服務，除了前述就醫流程全程以APP完成外，醫療資訊系統（HIS）串連生理數值量測設備，民眾在智醫診所測量的血壓、身高紀錄，醫師於診間就可以即時看到資料，量測數據亦可同步傳送到APP的個人帳戶，包括在躍獅智醫城藥局量測的生理數據，無縫地紀錄身體狀況，可供個人後續的健康追蹤與醫療保健諮詢。