新北市長侯友宜對於最新民調，僅表示民生議題才是大家所關心的。（呂健豪攝）

國民黨秘書長黃健庭昨與有意爭取總統提名的孫文學校總校長張亞中會面，事後張亞中也透露，黨中央將與可能的總統人選見面，對此，新北市長侯友宜回應，目前還沒有接到這樣的消息，若有消息會跟大家說明。

另外有媒體詢問侯友宜對最新民調的看法，他則表示，現在台灣大家最關心的就是經濟發展以及整個民生議題的走勢，這些才是大家最關心的，尤其現在台灣缺水、缺電，缺但更不用說，連雞肉都缺，所以物價齊漲，民生才是大家最在乎的，所以不管在哪個位子上，都要努力去面對這挑戰，大家一起關心，全力以赴。