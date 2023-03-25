不滿去年屏東縣長選舉結果，國民黨候選人蘇清泉向法院聲請重新驗票，屏東地院25日上午開始驗票12個投開票所，表定時間至下午5點結束，但蘇清泉稍早表示，他感受不到法院的公平公正與法官的良心素質，不排除在民事庭還沒判出來前先提刑事告訴，「把這些人抓出來」。

蘇清泉指出，去年11月26日開票後，他表示強烈不滿並於2天後聲請保留證據，結果不到24小時就被駁回，隨後抗告也被駁回，理由是投票單、選舉名冊等東西都在屏東縣選委會地下室，沒有保留必要，但在訴訟期間對方又改口，這些東西都放在選委會的辦公室，且他的律師在閱覽選舉名冊時還發現都沒彌封遭破壞，顯然全部都在說謊話。

蘇清泉說，有問題的投票所明明有127個，但法官卻只准12個投票所驗票，而且所有的無效票有近1萬4000張，他聲請全部驗票也被拒絕，他聲請什麼都被拒絕，讓他感覺是他們迫不及待地要看他敗訴。

蘇清泉還說，律師在閱覽選舉名冊時，發現有人拿私章一次蓋6、7人的選票，還有人用手印領了一疊選票，弄得主任監察員都不敢核章，實在太明目張膽，他想，當時開票開到一半會停一個鐘頭，就是在補這些。

他續道，今天要驗的竹田投開票所，只有402人卻開出500多張票，他很匪夷所思，明顯就是別人代領蓋出來的，選務人員多是公務人員，他想不通為何他們甘願替政客做違法的事情。為此，他不排除提出刑事告訴，把「這些人」都抓出來。

蘇清泉強調，他本來希望用民事來解決問題，因為不希望「這些人」被判刑、影響工作與退休撫卹，他是醫師不忍心這麼做，但直至今日仍感受不到法院的公平公正與法官的良心素質，所以他不排除在民事庭宣判前就先提刑事告訴。

他說，明年初就要總統與立委選舉，如果沒有人抓去關的話會變本加厲，到時候會引起更大的衝突，這是他不願意看到的，也替公務員感到惋惜。