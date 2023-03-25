塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享，可利用自己的生日數字和在2023年覺得會出現幾個貴人的數目通通加起來，算出自己的貴人靈數，就可得知在人生中誰將會是你的貴人。

艾菲爾老師分享，如何算出貴人靈數，首先用2023年加上出生月日，及覺得今年身邊有1～9幾個貴人，接著將所有數字通通加起來，一直相加到剩下個位數，這個數字就是貴人靈數，例如，出生日期為12月23日，覺得2023年有6個貴人，貴人靈數的算法是，1+2+2+3+2+0+2+3+6=21，2+1=3，故貴人靈數為3。

●貴人靈數2、7

他們是一個有衝勁的人，在工作職場上難免會遇到卡關的時候。此時，「同事」將成為幸運之星，與同事一起並肩作戰，相互協助，將讓工作變得輕鬆許多，和同事的良好互動不僅可快速掌握工作技能，還能學習到許多經驗。同時，也需注意同事手把手教方法，好好地牢記在心中。

貴人找尋方法：可向居家「北邊」、座位「前面」，或姓名中有「北」、「水」、「冬」、「岩」的人尋求幫助。或身邊貴人靈數相差4的朋友，正是2023的貴人。

●貴人靈數3、6

作為一個孝順的人，「父母」將會成為幸運之星，家始終是避風港，即使在外受到不少挫折，回到家中看到那無條件愛護他們的父母，便能得到無比的安慰。一句暖心話、一道熟悉的菜餚，就能再次振作起來，擺脫過去的困境，保持前行的動力。父母是永遠的後盾，時刻珍惜他們，將會帶來好運，這是毋庸置疑的。

貴人找尋方法：可向居家「東邊」丶座位「右邊」，或姓名中有「東」丶「木」丶「陽」丶「日」的人尋求幫助。或身邊貴人靈數相差4的朋友，正是2023的貴人。

●貴人靈數5、8

身為好情人的他們，幸運之星當然是「另一半」。他們可互相打氣、鼓勵、陪伴和依靠，無論面對什麼困境，都可向對方訴說煩惱，問題也能迎刃而解。找到對的伴侶非常重要，會讓他們更有動力和信心去奮鬥。只要懂得選擇，有一個合適的伴侶將會帶來好運，同時也可互相學習成長，才是戀愛中最美好的收穫。

貴人找尋方法：可向居家「西邊」丶座位「左邊」，或姓名中有「西」丶「金」丶「秋」丶「青」的人尋求幫助。或身邊貴人靈數相差4的朋友，正是2023的貴人。

●貴人靈數1、4、9

充滿正義感的他們，幸運之星是「好友」，深知一個人的力量是有限的，但如有志同道合的好友一起並肩作戰，就可突破許多困境。好朋友能夠提供精神上的支持和鼓勵，也能找出解決問題的方法。好朋友會聽他們傾訴、給建議，讓他們感受到被理解和被關心。與好友之間的默契和信任，能在人生路上共同成長、迎接更美好的未來。

貴人找尋方法：可向居家「南邊」丶座位「後面」，或姓名中有「南」丶「火」丶「夏」丶「鳥」的人尋求幫助。或身邊貴人靈數相差4的朋友，正是2023的貴人。