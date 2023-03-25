白冰冰旗下子弟兵「台一線」歌手阿文去年爆出向粉絲借錢疑雲，事後他強調沒有借貸也沒有詐騙，今(25日)媒體報導，疑有銀行人員到攝影棚找白冰冰要阿文所欠的債務，最後在白冰冰掛保證絕對之後會分期還清下才和平解決，對此，白冰冰稍早回應沒這件事，應該是「弄錯人」，並對爆料者喊話不要再霸凌阿文。

阿文去年被爆料經濟出狀況，不僅到處借錢，債主還有粉絲，對此，白冰冰當時代為回應，阿文確實有向熟人借錢，但原因是因為家人，阿文後來也承認是因母親臥病在床躺了10年，再加上疫情影響生活出現窘境，開口借錢也是迫不得已，並強調被傳成詐騙是子虛烏有、媒體擷取片面消息的揣測報導。

而白冰冰也發文表示，因為自己「孩子被欺負」難過了一天，她為「台一線」兩位成員東諺與阿文的人格掛保證，表示兩人7年前簽入自己公司後，平常她常教兩人待人處事的道理，「我以嚴格著稱，從不手軟」，並強調自己公司正派經營，「他們倘若有錯，應直接報警，訴諸法律處理，或告知我來解決，而不是一而再、再而三的在網路公審」。

據《三立新聞網》報導，最近有工作人員爆料，白冰冰錄影時突然有銀行人員闖入，由於阿文沒還錢，銀行人員才只好到攝影棚堵人，見過大風大浪的白冰冰當下替阿文擔保未來會分期還清債務，才解決此事，但白冰冰否認此謠言，也強調阿文跟銀行之間並無債務糾紛，一切都是無中生有，提到去年的事，白冰冰澄清阿文是因為母親生病，本來有意向朋友借錢，最後錢沒借到還惹來一身腥。