時報金犢獎國際競賽校園創意分享會，3月23日於台中科技大學舉辦，現場集結商設系及應用中文系師生前來參與。此次活動特別邀請到了電通mb創意顧問詹朝棟分享「金犢煉金術」，帶領學生們拓展創意思維。同時，商設系邱順應老師也特別指導學生為這場分享會設計專場海報，創意及文案十分精采！

商設系邱順應老師特別指導設計的金犢獎中科大專場海報。（圖／台中科技大學提供）

商設系主任溫智維指出，時報金犢獎國際競賽不僅是學生們的比賽試煉，更是一個能與其他院校交流的平台，學生們得以在展現才華的同時也能結交同好。此外，校方也會積極的與其他院校交流參賽策略和教學創作方向，協助學生們成為金犢獎的常勝軍。溫主任也鼓勵學生們堅持創作，每一場試煉都是成長的機會，相信透過時間、經驗的淬鍊，學生們的創作能夠成長茁壯。

台中科大商設系主任溫智維勉勵同學積極創作參賽。（圖／時報獎執委會提供）

金犢獎的分享會上，詹朝棟老師以評審角度為學生們詳細解析如何在創作藍海中突破，並鼓勵同學們勇於跳脫傳統思維，擺脫僵固的設計框架，才能創作出引人注目的作品。他也強調好的作品必須具備策略、文案和畫面呈現三個關鍵要素，並鼓勵同學不要害怕撰寫文案，現今科技的進步可多利用AI軟體協助，或許還能從中激發出同學們的創意靈感。

電通mb創意顧問詹朝棟為同學解析如何掌握策略重點。（圖／時報獎執委會提供）

第32屆時報金犢獎國際競賽收件截止日為5月12日，策略單今日新增2個命題為「山海共赴，歡聚一『唐』 唐山城市旅遊形象設計獎」、「大好河山 冰雪之約」張家口城市旅遊形象設計獎；共計16個命題，其它命題包含：永慶房屋「先誠實，再成交」品牌形象廣告設計獎、保生大帝文創商品設計獎、旺旺孝親公益短影片設計獎、台新銀行公益慈善基金會「您的一票，決定愛的力量」主視覺設計獎、森田藥粧集團設計獎、積目品牌傳播廣告設計獎、永和豆漿「豆寶戰隊」新品品牌形象廣告設計獎、旺旺集團廣告設計獎-產品類、旺旺集團廣告設計獎-品牌類、旺旺集團IP周邊商品設計獎、旺旺集團網路行銷企劃獎、中華崑崙關·海峽兩岸情設計獎、Signify社群平台創意獎、立白大師香氛洗衣液廣告創意設計獎，後續新增題目將陸續推出。