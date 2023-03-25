久陽去年螺絲本業營收20.2億元，年增86.82%；營業毛利4.70億元，年增215.20%，毛利率23.28%，年增9.48個百分點；營業利益3.23億元，年增759.14%，營業利益率亦大增至16%；稅後淨利2.84億元，年增118.90%。久陽董事會也通過配發現金股利2元，配息率66.2%，以周五收盤價26.30元計算，現金殖利率達7.6%。

久陽董事會通過去年度財務報表。去年累計營業收入48.16億元，年增28.07%，營業毛利4.50億元，年增52.92%，營業淨利2.34億元，年增64.58%，稅後淨利2.59億元，年增92.66%，歸屬母公司稅淨利2.84億元，年增118.90%，稅後每股盈餘3.02元，大幅超越前年的1.74元，年增73.56%。

久陽表示，螺絲本業受惠歐盟對大陸扣件業者課徵反傾銷稅帶來的轉單效應，以及反映原物料上漲，使得去年出貨量價齊揚，營收飆上歷史新高，加上集團整合效益發揮使得原料成本持續維持在低檔，以及各項成本因生產量激增，成本得以有效控制，大幅拉高毛利表現與營運綜效，使得螺絲本業獲利大爆發。

久陽螺絲本業去年調整接單策略首重訂單質量之提升，前年第三季起，國際鋼價持續攀升，久陽感受到景氣好轉的氛圍，著手規畫擴建廠房與分批布建機台，產能逐步擴充之後，接單暢旺帶動出貨一路攀高，去年第三季雖因鋼鐵原物料價格下跌、俄烏戰爭帶來歐洲能源及穀物危機的負面影響等因素，致第三季起市場需求明顯萎縮，客戶端高存量庫存需一段時間的消化，所幸上半年超前布署的接單足以支撐下半年業績持續成長，大幅降低第三季客戶下單低迷的衝擊，去年螺絲本業繳出一張10餘年來所僅見的閃亮成績單。

去年子公司榮福承接的焚化爐體老舊時常破管停爐，致榮福投入大量人力財力進行全面整修，在停爐期間營收減少成本卻大幅增加，致去年虧損較大；台鋼運輸則在海運費大跌後，衝擊獲利表現，去年獲利較前年衰退。

展望今年，久陽表示，螺絲本業在客戶去化庫存告一段落後，需求將會慢慢恢復，俄烏戰事和解有望之下，龐大的重建商機將引爆另一波補貨潮，屆時以久陽的產能及集團的整合效益，營運績效值得期待。台鋼運輸也積極建立自有車隊，提升營運獲利，榮福則在完成焚化爐整修後，操作效率將有一定程度的提升，同時積極爭取新標案，今年有機會轉虧為盈。