● 豔星暴風女丹尼爾斯封口費案（刑事）

曼哈頓大陪審團要聽取豔星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）封口費案裡川普所扮角色的證據，顯示全案可能將告一段落、檢察官可能很快會請大陪審團表決是否起訴川普。

檢方會起訴的確切罪名還不清楚，知情人士透露檢方考慮偽造商業紀錄的罪名，但偽造商業紀錄在紐約州的法律相對仍屬輕微。若想起訴川普更重的罪，則須把封口費案連結影響選舉，但這屬未經驗證且頗具風險的論告，會給檢方不少法律挑戰。

大陪審團已自1月底起陸續聽取封口費案及相關證人們的證詞，並安排下週聽取關於川普在本案角色的證據；川普今天在社群媒體放話，起訴他「恐引發死亡與毀滅」，要支持者抗爭到底。

● 紐約州的房地產不實估價官司（民事）

紐約州檢察長詹姆斯（Letitia James）去年9月對川普和他名下企業及3名成年子女提起民事訴訟，稱他們長達10年對名下資產不實估價，不法獲利2.5億美元。

本案稱川普出具給保險公司與貸款方的財務資料涉造假及錯估，讓川普不當獲得優惠與其他好處。

詹姆斯要求法院應有效削弱川普夫婦在紐約開展業務的能力作為補救。川普否認行為不當，反稱民主黨籍的詹姆斯是出於政治動機興訟。本案排定今年10月審理。

● 喬治亞州調查川普干預選舉結果（刑事）

喬治亞州富爾頓郡（Fulton County）地區檢察官威里斯（Fani Willis）一直在查川普力求推翻2020年總統大選喬治亞州投票結果一案，還說即將偵查終結。

民主黨籍的威里斯起初是根據2021年1月2日一段電話通聯展開調查。川普在電話裡要喬治亞州最高選務官員、共和黨籍的拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）找出足夠的票數來翻盤。川普否認在電話裡做不法指示。

由威里斯召集的一個特別大陪審團聽取75名證人證詞並撰發報告摘列調查發現，建議刑事起訴幾名被告，但未揭露建議起訴的被告身分。已於今年1月解編的本案特別大陪審團無權起訴，威里斯須尋求把證據提交給有權責的大陪審團；川普20日以本案「受不當影響所玷汙」向州法院聲請駁回這項調查。

● 海湖俱樂部查獲機密文件不當處置（刑事）

司法部特別檢察官史密斯（Jack Smith）正督導從川普海湖俱樂部（Mar-a-Lago）搜出機密文件的刑事調查。本案是聯邦調查局（FBI）2022年2月9日啟動，除涉及川普不當處理機密文件，案情可能還會擴大到妨害司法調查和其他潛在犯行。

美國國家檔案局與司法部試圖取回被川普帶走的敏感政府密件，去年8月為此大動作搜索海湖俱樂部。檢方稱已掌握川普下屬謊稱文件均歸檔的證據，但川普與下屬仍否認不法。本案檢方已訊問多名證人，包括川普的幾名律師。

● 國會山莊暴動調查（刑事）

特檢史密斯另負責調查川普與盟友意圖翻盤2020總統敗選，華府的多名檢察官則訴究2021年1月6日國會山莊暴動的1000多名涉案人；這些川普支持者當時強行闖入並阻撓國會對民主黨籍拜登的總統當選認證程序。

史密斯的重點之一是調查川普想非法戀棧，包含盟友意圖在拜登勝出的州另找選舉人團代表。

史密斯3月份密集傳喚當時川普周遭的人，包含前副總統彭斯（Mike Pence）、前白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows），為日後可能需耗時數月的法庭攻防打底。

● 國會山莊暴動衍生的賠償案件（民事）

多位民主黨國會議員及國會警察局透過一系列官司，要川普為國會山莊暴動負民事責任。

華府一名聯邦法官去年駁回川普聲請免責，裁定案件得以進行；川普憤而向哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院提出抗告，由3名法官組成的合議庭去年12月聽取川普該否負擔原告因暴動所受身心傷害責任等內容。

司法部先前在川普聲請免責的庭訊裡主張川普不得免責，因為他可能得為當時號召群眾「拚命戰鬥」而成犯罪被告；上訴法院尚在審理。

● 作家卡洛爾提告侵權求償（民事）

紐約作家兼記者卡洛爾（E. Jean Carroll）2019年底向紐約州一個法庭對川普提告，認為川普否認1990年代在一間百貨更衣間性侵她、反控她只是趁機新書宣傳等，已侵害她的權益。

2020年底司法部從川普私人律師接手本案辯護，稱川普以總統身份回應卡洛爾時並未逾越職權。拜登上台後，司法部在本案依舊採相同答辯，法院仍在審理。

卡洛爾去年追加提告延長戰線。她援引紐約州一條法律，主張成年後遭到性侵者可以對加害者提告求償，無論犯行是多久前發生。新追加的提告訂4月開庭。