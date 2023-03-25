第一銀行持續10年以身作則，響應國際「Earth Hour 關燈一小時」活動，3月25日將於晚間8點30分至9點30分同步關燈1小時，串聯國內188處營運據點同時關閉營業用照明及電源開關，預估將為地球減少0.34公噸碳排放量，邀請大眾一同關注氣候變遷的環境議題，用關燈行動共同為減緩地球暖化和節能努力。

有感於全球氣候持續加溫，各地環境產生變化，像是聖嬰現象、森林大火、水災或乾旱等環境議題絡繹不絕，第一銀行呼應國際聯合國提出17項永續發展目標(SDGs)中第13項「氣候行動」，強調各國應強化對天災與氣候有關風險的災後復原能力與調適適應能力，並將因應氣候變遷措施納入國家政策、策略與規劃之中，邁向2050淨零排放的目標。第一銀行持續推動由上而下的綠生活行動，積極落實永續金融ESG(環境、社會、公司治理)，對內向員工宣導與實務行動，檢視綠色辦公空間中的軟硬體，使用節能設備、取消桌邊垃圾桶、進行源頭減量等，截至2022年底完成建置20家太陽能分行、34間行舍取得綠建築標章，有效減少約3,000公噸碳排放量；對外向客戶、民眾推出許多綠色商品與服務，以鼓勵改變生活習慣，例如，綠色信用卡、綠色消費性貸款、綠色投融資等，提供多樣化的選擇；並開設YouTube、IG、Facebook等社群媒體露出環保小知識、友善環境互動體驗等，邀請大眾一起來關注。環境永續是無國界的議題，第一銀行不僅重視金融發展，更以實際行動愛護環境，為國內首家簽署加入赤道原則協會的公股銀行，母公司第一金控發行氣候相關財務揭露(TCFD)報告書連續2年獲BSI Level 5+最高等級認證，為金融業唯一，並連續5年國際CDP氣候變遷問卷獲評領導等級。