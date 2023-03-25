海能風場是JERA捷熱能源(49%)、麥格理綠投資集團(26%)及風睿能源(25%)共同合作攜手開發的離岸風場，完工後共47座8MW風機，總裝置容量為376MW，每年可為約38萬戶家庭提供潔淨風能。
海能風場全數完工併聯 寫下台灣第三座風場里程碑
受到疫情影響全球離岸風電工程建設進度，臺灣離岸風電業者持續努力，繼2021年底完成第一階段示範案43座風力機，第3座離岸風場海能風場47座風機全數完工併聯，加入綠能發電行列。
受到疫情影響全球離岸風電工程建設進度，臺灣離岸風電業者持續努力，繼2021年底完成第一階段示範案43座風力機，第3座離岸風場海能風場47座風機全數完工併聯，加入綠能發電行列。
海能風場是JERA捷熱能源(49%)、麥格理綠投資集團(26%)及風睿能源(25%)共同合作攜手開發的離岸風場，完工後共47座8MW風機，總裝置容量為376MW，每年可為約38萬戶家庭提供潔淨風能。
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