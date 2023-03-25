海能風場是JERA捷熱能源(49%)、麥格理綠投資集團(26%)及風睿能源(25%)共同合作攜手開發的離岸風場，完工後共47座8MW風機，總裝置容量為376MW，每年可為約38萬戶家庭提供潔淨風能。

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中能風場海事工程動工 台船環海接棒基樁安裝
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