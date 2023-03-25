「麵攤老闆」張宏森24日登記國民黨立委第7選區（信義、南松山）初選後，引爆立委費鴻泰、台北市議員徐巧芯戰火，雙方互控派助理登記是對方先發動。關鍵人物張宏森今天上午出面澄清，不認識徐巧芯，自己真的不是樁腳，「就是個賣麵郎」，更透露自己從以前支持台北市議會議長戴錫欽，「如果說樁腳，應該是戴錫欽吧」。

國民黨青工會總會長滿志剛昨代替張宏森領表登記，滿志剛與張宏森今在麵店受訪。（楊亞璇攝）

國民黨青工會總會長滿志剛昨代替張宏森領表登記，費鴻泰陣營認為張是徐巧芯派來的。滿志剛與張宏森今在麵店受訪表示，完全不認識徐巧芯，只有看過徐的宣傳車，之前在選議員時有經過，從以前就支持戴錫欽，「如果說樁腳，應該是戴錫欽吧」。

他強調，自己是忠貞黨員，也有參選權利，說真的也是想為民服務，因為現在物價所有東西都漲，「搞不好我中了，為人民發聲嘛」。

談到徐巧芯曾到店裡一起發蛋，張宏森表示，他一定要澄清，當時因為中華隊打球贏了義大利，滿志剛就發1000顆雞蛋，滿志剛問他是否有地方可借，他便答應滿志剛到店裡發雞蛋，不知道徐巧芯那時候也來，「她個子那麼小，我們根本就不知道她是誰啊」，後來才得知是徐巧芯，「她也是跟我回眸一笑，打個招呼，就這樣而已啊」。

對於費鴻泰的發文，張宏森表示，這種政治都這樣子，指控來指控去，他也不會放在心上，自己真的不是樁腳，「就是個賣麵郎」，他是國民黨黨員，也有權參選，就這麼簡單，就是為人民服務。

至於希望黨員投票還是全民調？張回應，就看黨怎麼安排，尊重他們的意願去做，「我們也不是神，我說要怎麼樣就怎麼樣，不可能嘛」，大家照遊戲規則走。

媒體追問，黨會找登記的人協調，自己的意願？他說，都ok啊，看黨怎麼決定就怎麼做，自己也有委託人滿志剛，他也要賺錢養家，也是希望幫社會出點力。

至於全民調有利出線？張宏森說，其實他就是小咖而已，不是大咖，只是大家里民贊助去參選一下，不知道造成這麼大的風波，變成說他是誰的樁腳，完全沒有。

滿志剛表示，徐巧芯跟張宏森是真的不認識，只是禮貌性打招呼，那天他發了一篇祭品文，徐巧芯看到就第一個留言，說這祭品文太狂了，把民進黨的側翼全部帶到他的版上來，他告訴徐「你惹的事你就一起承擔」，因此請她一起來 發雞蛋。

滿志剛指出，張宏森出來參選前有問過他，張想對社區做點事情、對社區有期待、對公共事務也很熱心，因此就建議張可以這樣做，目前看起來效果很好。

滿志剛說，費鴻泰應該是意有所指張宏森在幫徐巧芯，他可以跟大家鄭重澄清，張沒有幫徐，而之前他自己參加初選，對於這選區任何民意代表大家就認識，助理也很熟，沒有誰幫誰的問題，大家都是好朋友。