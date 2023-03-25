據觀察者網引述法新社和美國政治新聞網歐洲版(Politico EU)報導，當地時間3月24日，法國總統馬克宏在參加完於布魯塞爾舉行的歐盟領導人峰會後表示，他已邀請歐盟委員會主席馮德萊恩在於4月4日訪問中國。歐盟委員會方面已證實這一消息。

報導稱，馬克宏表示：「我想帶著歐洲的支持訪華，這樣可以發出統一的歐洲聲音」。他隨後補充說，他並沒有也不需要在訪華前獲得歐盟的授權，「因為法國擁有獨立的外交」，但他「依附於歐洲的協調工作」。

馬克宏還說，他於當天早些時候與德國總理蕭茲討論了此次中國之行的相關事宜。據他所說，他們二人擁有「共同的願景」，即「與中國接觸，在烏克蘭問題上向俄羅斯施壓」。他指出：「我們需要在尊重包括領土主權在內的國際法的前提下，盡一切努力制止衝突。」

對於中國外交部此前發佈的「中國和平方案」，馬克龍給予高度評價，稱中方的努力是積極的。他同時說，他堅持認為，只有俄羅斯方面撤軍才能實現和平。

歐盟委員會發言人晚些時候證實，馮德萊恩將與馬克龍一同出訪中國。Politico EU稱，這將是馮德萊恩首次以歐盟委員會主席的身份訪華，在中國之行前，馮德萊恩還將於3月30日在布魯塞爾就中歐關係發表演說。

此前，馮德萊恩和馬克宏均表示有意訪華。今年1月，馮德萊恩稱，歐方願同中方保持高層交往，推進各領域對話合作，「我本人期待能適時訪華」。

法國總統馬克宏則在蕭茲去年11月訪華行程結束後，多次表達了訪華意願。今年2月，馬克宏宣佈將於4月初訪華。據法媒透露，馬克宏當時稱，他將與中方就俄烏戰爭問題交換意見，推動通過談判解決烏克蘭危機，反對使用或威脅使用核武器和化學武器。

對此，中國駐法大使盧沙野年初接受《歐洲時報》專訪時表示，中方熱烈歡迎馬克宏總統於2023年適時訪華，屆時兩國元首可以就雙多邊合作廣泛深入交換看法，為中法關係發展擘畫新藍圖，注入新動力。「我們對此訪充滿期待，對中法關係前景充滿信心。」

中國駐歐盟使團團長、特命全權大使傅聰此前也透露，馮德萊恩或將在今年上半年訪華，中歐雙方有望很快迎來「頻繁的高層互訪」。

值得一提的是，就在3月22日，西班牙媒體稱，西班牙首相桑切斯將對中國進行國事訪問。該報道得到首相府方面的證實。首相府大臣表示，桑切斯此行將關注俄烏戰爭和經濟、貿易問題。今年晚些時候，西班牙將接替瑞典擔任歐盟理事會輪值主席國。

Politico EU於3月24日發文形容，「歐洲各國領導人突然爭先恐後地預定航班，前往中國。」

談及原因，Politico EU分析，一方面，歐洲各國試圖就在俄烏戰爭、安全與貿易等問題上的分歧與中方展開溝通；另一方面，不少歐盟成員國承認，不論國際局勢如何，歐洲「不能失去中國」，應繼續與華接觸。