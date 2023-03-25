華航自2021年11月起引進新世代環保客機A321neo，目前已交機10架，其中有2架派駐高雄服務旅客，疫後海外旅遊復甦，東北亞、東南亞旅客湧現最為明顯，中華航空全新引進的A321neo客機為區域航線主力機種，客艙設計提供旅客最舒適新穎的設備服務，目前派飛桃園出發到宿霧、清邁，以及高雄飛往東京、大阪等熱門航點，加上3月26日起復飛每周4班的桃園-釜山、4月起桃園-金邊增班也都以A321neo執飛，讓旅客享受最優質與先進的空中服務。

華航表示，A321neo新世代窄體客機減少15-20%燃油消耗，亦可降低75%噪音足跡及50%氮氧化物NOx排放，有助落實環境友善，以實際的節油減碳行動，預計至2026年交付總架數達25架，支持2050年淨零排放承諾，也提升華航區域航線營運效益與整體競爭力。

華航A321neo客艙設計領先國內業界，全艙等採用4K高畫質螢幕，經濟艙螢幕13.3吋亦是最大；不論是豪華商務艙或經濟艙，每個座位皆配有專屬的AVOD影音隨選機上娛樂系統及個人電視多點式觸控螢幕，也可利用智慧遙控功能，連線操作個人手機與藍牙耳機；機上娛樂系統支援子母畫面功能，旅客可同步開啟餐飲資訊、飛行地圖等服務，享受絢麗精彩的空中影音。

除了釜山、金邊等航點，桃園飛往峴港、廣島、高松、檳城、仰光、帛琉，3月28日起增班的桃園-曼谷CI837/CI838，以及高雄到首爾等航線都是以A321neo執飛。

看好航空市場逐漸復甦，華航客運航班數持續增加，並持續視市場需求調整增班。以東北亞而言，總計台灣出發每周將有約150班往返日韓；兩岸航線3月26日起陸續復飛桃園-深圳及廣州，4月20日恢復高雄-深圳航班。長程航線部分，桃園－羅馬自3月26日起復飛，每周提供3班往返服務，7月18日則開航布拉格；北美地區包括安大略、紐約等持續增班。華航將持續依照旅運需求規劃航班，衝刺疫後海外旅遊商機。