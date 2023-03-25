嘉義縣六腳鄉成豐碾米廠屋齡91歲，是早期住商混合閩式建築，嘉義縣政府輔導申請文化部補助修繕完成，作為「成豐社區講堂」，推動產業文化展示及研習、民宿體驗、獨立書店咖啡館及在地作家進駐，28日將開幕，免費開放參觀。

嘉義縣六腳鄉成豐社區講堂呈現早期住商混合閩式建築樣貌。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉縣府表示，六腳鄉蒜頭老街上的「成豐社區講堂」建築物於1932年落成，屋齡超過90歲，是日本大正時期住商混合閩式建築，縣府文化觀光局輔導申請文化部老建築保存再生計畫「六腳鄉蒜頭村黃宅老建築整修補助案」，獲45％約178萬補助，整修3年完成，3月28日上午10時將揭牌。

嘉義縣六腳鄉蒜頭老街上的「成豐社區講堂」將開幕。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

屋主黃權貴委託雲林科技大學蘇明修教授主持規畫設計，讓這棟見證近百年地方產業的「成豐碾米廠」修舊如舊，重現編竹夾泥牆、穿斗式屋架等早期建築樣貌，建築明間、展示廳的牆面立柱就是沿用保存90年的老竹。

嘉義縣六腳鄉成豐社區講堂保留早期住商混合閩式建築樣貌。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

碾米廠創始人黃見，從1932年起歷經3代經營，產業沒落，1998年歇業，黃權貴謹記黃見的 諄諄告誡，對困苦鄰里可以賒欠，數年前偶然發現店裡賒欠帳單成疊，不勝感觸，因而決心保存碾米廠建築，如今建築修復活化再利用，由黃權貴之子黃子育接棒，開辦「成豐社區講堂」。

嘉義縣六腳鄉成豐社區講堂有獨立書店咖啡館。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

黃權貴表示，講堂共規畫3個空間，目前開放免費參觀，包括產業文化展示廳、榻榻米和式房含閣樓一間、洋式房部分規畫為民宿、春葵獨立書店及在地作家進駐，期盼帶動更多家鄉青年一同為蒜頭老街產業活化努力。

縣長翁章梁表示，嘉義縣從2018年開始推行老建築保存再生計畫，至2022年底共獲文化部補助20案，是全國第2名，包括14案建物整修補助、6案文化經營租金補助，總補助金額共2288萬元，成豐社區講堂是輔導案件中很積極推動公益回饋的案件之一。