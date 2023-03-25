有巢氏房屋以「在地經營社區專家」的品牌精神，深耕社區、鄰里，提供周遭厝邊親切的服務與關懷。而有巢氏房屋台北光復加盟店在當地服務近16年，店東曾一忠帶領團隊以「小巢精神」，獲得社區居民的肯定，即便2022年房市反轉，曾一忠團隊業績仍大幅成長近900萬元，他的個人業績也突破1,600萬元，刷新自己的紀錄！

曾一忠是台南人，雲林工專畢業後，因為想賺取較高收入，第一份工作是保險業務員，但幾年之後，他認為這份工作投資報酬率不高，收入不如預期，後來轉職做過代書助理、銀行行員，最後經由朋友介紹，加入東森房屋加盟店當房仲經紀人。

曾一忠認同永慶房產集團誠實理念，16年來秉持小巢精神，在地經營、深入鄰里，獲得社區居民肯定。(圖片來源：永慶房產集團)

認同理念 加盟有巢氏房屋成「社區專家」

在東森房屋期間，因為太多東西不懂、又沒有人帶，只好自己觀察前輩的作法，一步步摸索，他苦笑說：「當年如果要向前輩請教問題，要先請吃飯、給點好處，他們才願意教。」過去當代書助理及銀行行員的經驗，正好可以應用到房仲工作上，才讓他慢慢步上軌道。

然而，曾一忠漸漸地發現加盟店制度不公，同事間為了搶業績小動作不斷，加上當年的產業環境仍舊亂象充斥，資訊不透明、房仲經紀人素質參差不齊、聯手投機客賺差價等等，讓大眾對房仲的觀感和印象都很不好，讓他萌生改變的念頭；沒多久後，店東決定收店，曾一忠便決定自行創業開店。

當初在挑選加盟房仲品牌時，曾一忠的挑選重點是「有規模」、「資源多」、「形象好」，但最重要的決定因素則是「理念一致」。「那時候我考慮過蠻多品牌，有巢氏房屋『社區專家』的品牌理念與我一拍即合，而且永慶房產集團的誠實形象在當年是一股清流，總部資源又多，所以最後選擇了有巢氏房屋作為我創業的起點。」

一轉眼就是16年，曾一忠帶店始終親力親為，不論是店務管理、人才培育、開發銷售，他都一手包辦，他認為，「只有親自下場打球才知道球場上的狀況，市場上的情況也只有自己接觸了，才能夠將同仁引導至正確的方向。」

曾一忠預見房市轉變，提早調整營運策略，讓去年店業績大幅成長900萬元！(圖片來源：永慶房產集團)

永慶加盟體系產品多元 搭配聯賣制度 成交更容易

近年隨著政府打炒房措施不斷，他預見了市場轉變的跡象，因而提早佈局、調整策略，過去主力銷售住宅商品，如今則跨足商用不動產、都更整合等領域，並透過團隊合作，同仁相互支援、各盡其才，2022年店業績增加4成，曾一忠個人業績也成長了3倍，晉升「千萬業績經紀人」行列。

永慶加盟體系運作順暢的「深度聯賣」制度，也是曾一忠成功的關鍵之一。他肯定地說，永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產全台超過1,200間門市、市占率高，結合〈i行動系統〉，共享十多萬個物件，省下開發時間，又能大大提升成交機率，且永慶的聯賣機制成熟、公平公正、爭議少，友店都很樂意配案聯賣，一起把客戶服務好、把市場做大。

此外，永慶房產集團不斷創新進化的科技服務，也讓店東在經營管理上更得心應手，過去沒有科技資源協助管理，需耗費時間以會議、面談等方式追蹤同仁的業務進度，現在有了〈行動智能經紀人APP〉，讓他能隨時掌握同仁行程，適時給予支援，管理上更方便，效率大增。

曾一忠團隊的完善售後服務讓客戶非常滿意，不斷介紹親友讓他們服務。(圖片來源：永慶房產集團)

誠實服務口碑好 帶動專任委託占比成長2倍

曾一忠時常對同仁說：「交屋之後才是服務的開始」，他解釋，交屋之前將客戶服務做好是正常，但身為「有事找小巢」的社區專家，交屋之後客戶遇到各種疑難雜症，比如轉介出租、裝潢疑慮、水電問題等，他們也都盡力幫客戶解決，使命必達，造就客戶對他們高度信賴感與滿意，並持續介紹親朋好友讓他們服務。連帶也讓曾一忠團隊去年的「專任委託」占比成長了2倍。

客戶的感動回饋和團隊達成優良成績，則是曾一忠身兼房仲經紀人與店東最大的成就來源。他將同仁都視為家人，每月聚餐、定期出遊，培養出好感情。今年他期許團隊績效能更上層樓，同仁都能突破自我、有更好的表現，面對市場環境變化，他也會跟隨總部策略和腳步，戰戰兢兢地迎接挑戰。

對於想轉職的經紀人，曾一忠建議應優先考慮有規模且形象好的加盟品牌，而不應以獎金高低為考量因素，他分析：「店內提供的資源若不夠多，經紀人沒有後援，獎金看得到、卻拿不到，也是沒有意義。」另外對於想創業的人，他則認為只要認真做對的事，打好基礎、一步一腳印前進，成功自然會來。