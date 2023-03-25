春天正是旅遊賞花泡湯的好季節！有高雄後花園美譽的六龜區，現在正是花旗木綻放的絕佳時期，高雄市政府觀光局與六龜觀光休閒協會合作，在六龜寶來及不老溫泉區推出8條特色遊程及夜間生態導覽活動，邀請民眾趁著春暖花開的期間，一起進入六龜山城泡湯賞花，暢遊自然森濤，感受芬多精滿滿的山城日夜風貌。

觀光局長高閔琳表示，東高雄擁有得天獨厚的天然資源，六龜區除了有溫泉、花旗木、梅花、桃花心木外，也是高雄原生山茶的產地；同時六龜也有非常珍貴的天然景觀及人文宗教，包括神威天台山、十八羅漢山、六龜大佛(彩虹山大佛)、六龜之心、諦願寺、彩蝶谷等，一年四季景緻都別有風味。觀光局與在地六龜觀光休閒協會共同合作，將美麗的山城景色推薦給遊客，而連假將至正是適合家人朋友相聚出遊的好時機，來趟六龜寶來及不老溫泉區讓身心靈感受溫泉洗滌，順遊東高雄的宗教廟宇及人文古蹟，放慢步伐體驗獨有的山城魅力。

品觀點｜高雄六龜花旗木綻放 山城賞花泡湯送好康（高雄市觀光局提供）

六龜觀光休閒協會理事長黃瓘博表示，六龜好山好水，有高雄後花園之稱。區內兩大溫泉區，寶來溫泉為硫氫泉，素有「美人湯」之稱；不老溫泉為碳酸泉，傳說有長生不老、返老還童的功效。去年推出推薦遊程及泡湯贈送DIY體驗活動，大獲好評，很感謝市府團隊對於六龜溫泉的全力支持與推廣。今年推出8條遊程、相關體驗活動及夜間導覽，希望帶大家暢遊六龜，感受春天的美好。

台27、28線沿線種植上百株花旗木，4月份正值花旗木盛開的季節。（高雄市觀光局提供）

觀光局指出，台27、28線沿線種植上百株花旗木，4月份正值花旗木盛開的季節，滿開的花旗木將道路暈染成粉色大道，交錯在山岳之間，吸引不少遊客一睹山城美景。今年與在地六龜觀光休閒協會攜手推出了8條遊程（報名連結：https://pse.is/4uh496），包含了宗教聖地、登山健行、巴士小旅行、親子體驗等，結合在地特產如手洗愛玉、手繪山茶茶包、植物槌染環保袋等DIY體驗，讓民眾來六龜，除了賞花泡湯外，還能深度旅遊，將與朋友家人美好的回憶帶回家。此外也規劃時下流行的手機實境解謎遊戲，將在地傳說故事結合至實境遊戲內，並在兩大溫泉區內設置關卡，遊客可以依照關卡提示找到解答並獲得精美小禮品。4月3、4日連假期間，在六龜觀光協會活動中心及美崙山溫泉度假山莊還有寶來野人音樂祭，邀請部落美聲演出及提供傳統服飾穿著體驗，開放免費入場感受原鄉的熱情。

為了增加六龜溫泉區夜湯行程的豐富度，觀光局與寶來及不老兩大溫泉區溫泉業者合作，即日起只要預約合作溫泉業者泡湯即可獲得遊程兌換卷，憑卷可享有多種手作DIY超值體驗。同時也推出夜間生態導覽活動（報名連結：https://pse.is/4ugkd7），結合優質溫泉及在地生態資源，讓遊客除了享受暖呼呼的夜湯外，也能感受當地夜間生態之美。更多六龜溫泉推廣活動資訊請上觀光局官方網站高雄旅遊網(https://khh.travel）、FB官方粉專( https://facebook.com/khh.travel/)查詢。