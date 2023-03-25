歐盟27國領導人在一場整體性的經濟發展會議過後，發表共同聲明並指出：「我們的銀行業具有韌性，擁有強大資金以及流動性部位」。

不過周五歐洲的銀行股明顯下跌，德意志銀行跌8.5%，瑞銀跌3.6%。

荷蘭首相呂特(Mark Rutte)說，歐元區陷入銀行業危機的可能性很低，因為該行業比十年前強大得很多。

德銀的股價仍然連三跌，累計跌了12%，週五稍早，該行的債務違約風險成本忽然大幅拉高。

德國總理蕭茲(Olaf Scholz)駁斥了市場對德銀的擔憂，稱德銀是獲利豐厚的銀行，沒有理由去擔心。

歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)告訴歐盟領導人，歐洲的銀行業是安全的，但是呼籲各國政府去推動歐盟存款保險計畫，該計畫目前陷入停滯。

拉加德說，歐元區的銀行業足夠強健，因為在金融危機之後，國際上達成的監管改革已經應用到歐元區上。

法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)也告訴記者，利率正常化不會對銀行體系構成威脅。

拉加德呼籲的「歐洲存款保險計畫」(EDIS)，主要反對者是德國，因為德國擔心，如果義大利等國出現了銀行倒閉事件，德國可能會最終背負最沉重的支付壓力。