台灣房市歷經兩年榮景後，2022年因全球通膨加劇、六都房價來到相對高點，海悅指出，代銷建案銷售期拉長，然在全台房市重點開發區域成交動能挹注，2022年第4季合併營收回升至新台幣15.6億元，繳出全年合併營收50.92億元，年減19.89，不過，銷售期拉長增加的營業成本與年度季節性因素，全年毛利率45％。

海悅2022年代銷業務挹注得全年營業利益15.99億元，加上按權益法認列轉投資收益2,134萬元，使全年稅後淨利9.34億元，年減43.65%，每股稅後純益(EPS)7.88元，年減44.35%。

海悅指出，目前全台代銷儲備量能達2,000億元，代銷業務來源無虞，因應台灣房市各區的銷售變化謹慎接案，2023下半年台中《達麗創世紀》陸續挹注公司營建收入與轉投資收益，以及自建案《世界南科》開案挹注，代銷、營建與轉投資收益三大項目貢獻，預期全年營運穩健。