被評為大聯盟百年一見的天才選手大谷翔平，將在今年賽季結束後成為自由球員，他的下份合約會呈現什麼天文數字備受外界期待，美媒《ESPN》知名記者歐尼（Buster Olney）認為，大谷翔平有機會拿到高達6億美元（約新台幣182億2823萬元）天價的合約，「我想會有一排運鈔車開到他家門口。」

「在WBC中，他打出了118英哩（約190公里）最快的擊球初速，狂飆賽會最快的102英哩（約164公里），除了大谷之外，從來沒有人做到這樣的事，我認為他有機會拿下6億美元的破紀錄合約。」歐尼表示包含大都會、道奇、洋基及水手都有興趣網羅他。

《洛杉磯時報》專欄作家賀南德茲（Dylan Hernandez）則提到，日本與美國不同，不是一個金錢至上的國家，並以大谷翔平來舉例，「大谷翔平決定到美國闖蕩時還不滿25歲，年薪會受到限制，如果他願意等待，有機會簽下1億美元的大合約，不過他為了追夢選擇放棄高薪，對於大谷來說，他把夢想看得比金錢重要。」

2016年大谷翔平代表日職日本火腿鬥士拿下日本一，但自從加入天使後卻迎來了季後賽乾旱期，如今在WBC力壓美國奪下冠軍，大谷則再次表達出對於世界大賽冠軍的渴望，「WBC冠軍沒有改變我對這賽季的想法，能夠在季前體驗如此熱血氛圍是很特別的，但我追求世界大賽冠軍的念頭依然存在，我想和天使一起奪下冠軍。」