女性私密處的清潔、保養相當重要，醫師提醒，平時也要留意，若出現8種異味，有可能是感染了，甚至是體內腫瘤造成，千萬別輕忽。

整形外科醫師謝銘峻在《問8線上健康諮詢》指出，私密肌膚健康時，產生的分泌物會呈現白色，不會帶異味或搔癢；若出現輕微味道，也屬正常現象，通常伴隨與生俱來的「生理氣味」。

謝銘峻提醒，當私密處出現8種異味，可能是出狀況了。

●月經期異味

月經期間會產生不好聞的氣味，因包含了血液、皮脂腺分泌、子宮內膜分泌物、悶熱引起的汗水等氣味混合而成，產生了更明顯的味道。

●腥味

私密處出現腥味時，很大機率是陰道滴蟲（Trichomonas vaginalis），或陰道菌群（Vaginal flora）的不穩定引發的細菌性陰道炎，會產生白色、霧灰色的分泌物。嚴重甚至會出現私密處長痘痘、搔癢，甚至疼痛、有灼熱感。

●金屬鐵鏽味

女性血液中帶有1克～2克鐵質元素，金屬氣味的產生通常在「月經期間」或性行為後。如果私密處在沒有月經來或破皮情況時，持續出現金屬鐵鏽味道，必須尋求專業醫師的診斷。

●酵母麵包味

若有疑似麵包味道，可能私密處患有酵母菌感染的疑慮，後續會伴隨搔癢、白帶增加症狀。除諮詢專業醫師外，也需要定期更換清潔用品以及寢具，並增加日曬。

●麝香味

若長期穿著緊身褲或容易冒汗者，需加強私密處的清潔，並改穿略鬆的褲子。

●腐爛惡臭味

如果自帶腐爛惡臭味，表示陰道遭嚴重感染，或體內有子宮內膜炎、腫瘤、子宮頸等問題。

●化學藥味

長期服用藥物，會讓排出的汗腺及私密處散發化學藥物氣味。不過也有可能是細菌分解尿液而散發的藥物氣味，或膀胱、泌尿道遭感染。

●狐臭異味

狐臭是汗腺分泌的獨特物種。私密處本身汗腺就分布於陰部、肛門周圍，因此也會在這些部位產生狐臭味。

謝銘峻建議，女性在飲食上，可以多加攝取莓果，像是野莓、覆盆子、蔓越莓、藍莓、草莓、黑莓、紅醋栗、白醋栗，可抗氧化、防止細胞繁殖、抑制壞菌生長，穩定調整私密處pH值的平衡。