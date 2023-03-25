澎湖縣政府25日公布2023國際海上花火節的主視覺意象，正式宣告適逢迪士尼100周年，澎湖國際海上花火節將結合迪士尼百年慶典無人機主題，伴隨著盛大煙火和迪士尼主題無人機燈光秀，帶來一場專屬澎湖的花火盛會。縣長陳光復領銜產業代表宣告，並透過簡報和短片介紹今年花火節的特色，為一年一度的煙火嘉年華揭開序曲。

陳光復說，每場除了精彩的舞台活動和10分鐘璀璨煙火秀以外，開閉幕場將以700台無人機演出迪士尼主題無人機秀，另外加碼200台演出澎湖主題之夜的展演。（張茂雄攝）

陳光復表示，今年花火節訂於4月20日至6月29日舉辦，每周一、四在觀音亭園區盛大舉辦，每場除了精彩的舞台活動和10分鐘璀璨煙火秀以外，開閉幕場將以700台無人機演出迪士尼主題無人機秀，另外加碼200台演出澎湖主題之夜，縣府今年特地提高煙火規格，開閉幕每場有30顆12吋高空煙火，平日場亦有10顆，讓澎湖花火展現多元變化。

澎湖縣政府為加強行銷、分流人潮，在5月12日、5月24日以及6月10日吉貝、七美和望安等三場將移師離島，施放專場花火無人機秀。（張茂雄攝）

澎湖縣政府為加強行銷、分流人潮，另加碼4月13日的試放場次，在晚間8時施放10分鐘煙火秀，並以200台無人機演出澎湖主題燈光秀，而5月12日、5月24日以及6月10日吉貝、七美和望安等三場將移師離島，施放專場花火無人機秀。

為了豐富活動周邊佈置，縣府也將在4月13日起在澎湖機場設置米奇米妮公仔拍照區，讓民眾抵達澎湖就可以先留下美照，此外在鄰近觀音亭園區的史蹟公園，縣府也設置愛麗絲夢遊仙境主題打卡背板和澎湖雙心意象打卡背板，豐富園區周邊佈置，觀音亭園區則將以這次迪士尼主題設置大型活動入口拱門，以及小美人魚主題光廊，希望能為民眾的花火之旅留下許多美麗的回憶。