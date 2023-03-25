台中市某公立高中一名男學生，疑似遭到學務主任、主任教官等6名師長「霸凌」導致輕生，事發後教育局以「校方處理態度消極」為由，將校長、主任教官等相關人員調離現職，掀起外界高度關注。對此，臉書粉專「臺灣青年民主協會 TYAD」23日發文揭露「台中某高中案事件處理大事記」，內容描述死者生前曾遭到師長指控抽菸、吸毒、偷錢，儘管男學生一再否認仍未獲道歉，崩潰之下死者在學校灑白包抗議，最終選擇結束年輕生命。

「我真的好氣教官一直要我認罪，但我真的沒偷錢⋯⋯真的不是我偷的⋯⋯」臉書粉專「臺灣青年民主協會 TYAD」23日發文曝光，學生遭師長霸凌害輕生一案，內容直指去年10月死者遭指控「攜帶違禁品電子菸」，但男學生極力否認此事，「我甚至什麼都沒做欸，幹我上高二，就也沒幹嘛，也沒有像那群白癡在學校囂張抽菸，然後還整天搜我身」、「好煩，那時候差兩步走出校門口，他直接把我外套抓過去摸。」

接著11月底，死者被主任教官誣賴偷了同學500元，甚至要他直接認罪，否則就要將他送上少年法庭，男學生返家後向母親求救，「我可能需要律師了，學校有人錢被偷，今天教官一直叫我認罪，說不要把事情搞得太複雜，讓大家都難堪，不要搞到社會法庭」，語氣中充滿委屈與不被相信的絕望。

去年年底，校安人員強逼死者承認偷錢，讓他忍不住在走廊上崩潰大喊「不是我偷的！」自此開始不願意上學，沒想到竟又被懷疑涉嫌吸食毒品，一樁樁欲加之罪強壓上身，男學生終於再也無法承受，他跑到書局買了喪事用的白包，在校內四處灑白包，抗議學方污衊他偷錢，甚至得不到任何一句道歉，今年2月他選擇在家裡輕生，以死自證清白。

對此，涉事校方促進會昨（24日）透過粉專貼出秘書處公告，指出針對此事深感遺憾，目前正靜候學校以及教育部的調查結果，並呼籲網友們停止攻擊、謾罵，「在此呼籲各位，注意自己的措辭，並不是躲在螢幕後方就可以不負責任，為了維護本會的會員以及本會名譽，所有發言都將進行紀錄，並且保留追訴權，望大家能夠以友善關心為前提，代替不必要的爭吵與謾罵。」

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