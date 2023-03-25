新北市8至15樓集合住宅須於3月底前進行公安申報，工務局統計，共有4100處應申報公安，但目前仍有半數尚未依規定申報，呼籲各務必在期限內完成申報，違者將依建築法開罰，最高可處30萬元罰鍰。

工務局長祝惠美表示，鑑於高雄城中城大樓大火燒出大樓消防公安問題，內政部要求各地方政府均應自今年1月至3月底，實施8樓至15樓集合住宅公安申報，新北市政府利用去年一整年的時間向民眾宣導說明公安申報原則與方向，讓民眾瞭解建築物公共安全檢查申報、提升社區公安意識，並透過日常管理加強維護公共安全。

工務局指出，全市8樓至15樓共有4100處應申報公安，至今約有一半尚未申報，距3月底僅剩不到一周，屆時未委託內政部營建署指定認可的檢查機構或檢查人辦理檢查申報，將依建築法規定處以6至30萬元罰鍰，以維護居住安全。

工務局說明，依內政部規定，16樓以上集合住宅每2年要公安申報，8樓至15樓每3年要申報。檢查項目包括公共設施的直通樓梯、安全梯、避難層出入口、昇降設備、避雷針設備、緊急發電機等6項。

為利民眾尋找檢查人，新北市政府特別將內政部營建署認可專業檢查機構網址置於官網https://pse.is/4vbftu，讓民眾更快速查詢並委託檢查申報，希望儘速依規定在期限內完成檢查申報，提升居住安全。