刑事局前黎姓警官涉嫌持毒遭逮，被記2大過免職。黎男不服提行政訴訟，主張應撤銷處分並受理他的退休申請。北高行認為，警政署、刑事局懲處無違誤，日前判黎男敗訴。可上訴。

全案起於，北市警於民國110年3月3日網路巡邏釣到1名毒犯，並假意相約開毒趴；警員赴約後發現對方持有毒品並立即逮捕，經查為刑事局指紋科前黎姓警務正。

黎姓警務正於同年3月9日向刑事局申請2天後自願退休遭拒；隔天刑事局召開考績委員會，認定黎男嚴重損害公務員聲譽，決議免職並記2大過；黎男不服，向公務人員保障暨培訓委員會提復審遭駁，又向台北高等行政法院提訟。

黎男提告主張，員警酒駕通常僅被記1大過，他涉犯危害公眾情節較輕的「持有並施用毒品」行為，卻被記2大過並處分免職，顯然違反平等原則。

黎男主張，他工作逾25年，曾獲選鑑識楷模，因他思慮不周、一時觸法，已獲檢察官緩起訴處分確定，並經醫師診斷無成癮，若失去申請退休資格，將影響生計，警政署應撤銷免職處分，刑事局應受理他的退休申請並核轉銓敘部。

警政署答辯指出，黎男行為符合考績法第12條所定1次記2大過情節，也符合警察人員人事條例第31條的免職權限；刑事局表示，案發後隔1天即函報警政署，建請處分免職並先停職，且當時毒品案未偵結，才未受理黎男的退休申請。

合議庭認為，警政署、刑事局處分的行政程序與裁量，於法無違誤，且黎男被刑事局處分免職，仍可覓得其他機關再任公務員，得依法申請退休，因此判決黎男敗訴。可上訴。（編輯：方沛清）1120325